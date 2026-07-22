Valencia CF
Peter Lim voló a València con el avión del Emir de Catar
El máximo accionista del Valencia CF ha aterrizado desde Estados Unidos con un avión propiedad de la familia real catarí
Peter Lim está en Valencia después de siete años de su última visita después de aterrizar en la ciudad procedente de Estados Unidos, país en el que según informa el Valencia CF ha estado para ver los partidos del Mundial, pero para llegar a la ciudad tomó el avión del Emir de Catar y con ese mismo va a marcharse.
No es la primera vez que se le ve vinculado con la familia real catarí y su gente. En la pasada edición de la final de la UEFA Champions League en Hungría estuvo con el presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, en un torneo de pádel que se jugó un día más tarde.
Aquel día trascendió una foto de ambos en la que Lim llevaba el pantalón del Valencia CF. Es una más de las veces en las que el proprietario de la mayoría accionarial del club de Mestalla ha estado reunido con el presidente del PSG.
Vio las obras del Nou Mestalla
Con el mercado de fichajes abierto y las obras en funcionamiento, el propietario de la mayoría accionarial del club ha reaparecido por una ciudad en la que no estaba desde el año 2019, cuando presenció en Mestalla un encuentro entre el Valencia CF y el Real Madrid.
El club de Mestalla ha emitido un comunicado oficial en su página web para hablar de la visita del máximo accionista y mostrar sus imágenes en las entrañas de las obras del Nou Mestalla, con imágenes suyas junto con los ejecutivos del club como Javier Solís, Ron Gourlay, Inma Ibáñez o Christian Schneider.
Fuente: Superdeporte
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