Rodri, una operación con condiciones para el Real Madrid

Un comentario se repite estos días en el entorno del Real Madrid: “El fichaje tiene que ser Rodri”. La actuación del mediocentro del Manchester City en el Mundial, del que ha salido campeón y MVP, unida a la necesidad acuciante del club blanco de incorporar un perfil creativo, compone una ecuación que el madridismo pide resolver con el fichaje de un jugador que se ha dejado querer en varias ocasiones.

Las puertas del club blanco podrían abrirse si se dan una serie de condiciones. José Mourinho vería con buenos ojos contar con un perfil como el del capitán de la campeona del mundo. El último al que hay que convencer es a Florentino Pérez, después de los informes positivos que se trasladan en unas oficinas donde ha ido cambiando el criterio del capitán de la selección. Un futbolista que sigue teniendo sobre la mesa una oferta de renovación del Manchester City, con el que termina contrato en 2027.

La planificación marca los tiempos

Rodri siempre ha sido un jugador del gusto del Real Madrid. También de Florentino Pérez, aunque se apuntase a un rechazo por parte del presidente del club blanco debido a que fue una de las cartas que mostró Enrique Riquelme en su campaña electoral. Las razones del ‘no’ eran estrictamente deportivas. Respondían a la planificación de un equipo madridista que ha incorporado para el centro del campo a un excompañero del español como Bernardo Silva, quien cumplirá 32 años en agosto.

A ello hay que sumarle la reciente renovación de Tchouaméni hasta 2031, que lo ha revalorizado dentro de la escala salarial del club blanco y lo ha convertido en uno de sus puntales a medio plazo. Todo ello después de que se especulase con una posible salida del francés. El centro del campo está configurado alrededor de estos dos nombres, además de los de Valverde y Güler. A Bellingham se le buscará un escenario de mayor proyección en ataque, mientras que el futuro de Camavinga está por resolver. La pretemporada también dictará qué rol tendrá finalmente Thiago Pitarch después de su irrupción en el primer equipo la pasada temporada.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

Con todo, siempre ha habido voces que defienden la idoneidad de Rodri, sean cuales sean sus compañeros en una parcela en la que cumpliría una función muy determinada y para la que el Real Madrid lleva buscando un ocupante desde la retirada de Kroos. También existe la sensación de que era una operación que habría que haber cerrado, como ocurrió con Bernardo Silva o Cucurella, antes de un Mundial que ha revalorizado a un jugador con contrato hasta 2027. Desde Inglaterra se apunta a 70 millones como el precio que fijaría el City, aunque el club inglés sabe que esa cantidad resulta difícil de sostener dada la situación contractual del que fuera Balón de Oro.

Volver a convencer a Florentino

En el pensamiento de Florentino Pérez y de algunos de sus colaboradores pesaba una cuestión de análisis temporal. Es innegable que Rodri solucionaría muchos de los problemas inmediatos que tiene el Real Madrid en la creación de juego, pero también que la pasada temporada sufrió una rotura del ligamento cruzado que obligó a Guardiola a dosificarlo. Su temporada a nivel de clubes no fue la deseada.

Sin embargo, esa gestión y su adaptación progresiva, también durante el Mundial, le permitieron alcanzar el punto óptimo de forma en el momento justo. A favor de Rodri juega su voluntad de volver a España y el hecho de que nunca haya rechazado la opción del Real Madrid cuando se le ha planteado, tanto en ruedas de prensa como en zonas mixtas o entrevistas. La política de comunicación de la RFEF ha permitido que los protagonistas de la segunda estrella compartan sus impresiones sobre cualquier asunto que les concierna.

Lo que está claro es que el jugador madrileño se encuentra en una situación de privilegio para firmar el último gran contrato de su carrera. Es algo que sabe el Real Madrid, que estaría obligado a realizar una importante apuesta económica por un futbolista al que el City intentará bañar en oro para convertirlo en la piedra angular de su proyecto, más aún tras la salida de Guardiola.

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Precisamente, el técnico catalán fue quien anticipó el futuro de un jugador al que conoce como a un hijo: “¿Cuándo volverá Rodri? En el Mundial de 2026 con España. Ese será el mejor momento de Rodri, y la próxima temporada también lo será”. Dicho y hecho. Ocho partidos han bastado para disipar cualquier duda sobre el encaje táctico y futbolístico que tendría Rodri en el Real Madrid. Sin embargo, el diseño de la actual plantilla obliga primero a encontrarle espacio para una pieza que, por características, daría sentido al resto.