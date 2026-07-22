Siete años después, Peter Lim visita València

Siete años hacía que Peter Lim no visitaba València, y lo ha hecho hoy, por sorpresa. El magnate singapurense ha aparecido para sorprender a propios y extraños en la ciudad para tratar diversos asuntos en plena planificación de la temporada. Ha sido el equipo de "La Grada" quienes han "cazado" a la salida de un restaurante al propietario del Valencia. Allí ha aprovechado para reunirse con el director general, Javier Solís, y el CEO de fútbol, Ron Gourlay. También estaba presente Joey Lim, quien fue ejecutivo del club desde 2020 hasta 2023, y que ya estuvo acompañando a Kiat Lim, hijo de Peter, cuando este estuvo en marzo en la ciudad.

Durante la comida, que se ha producido en "La Principal", situado en la calle Polo y Peyrolón, muy cerca de Mestalla y que ha durado poco más de dos horas, Solís ha aprovechado para pedirle al máximo accionista un esfuerzo económico mayor para poder reforzar el equipo de cara a la inminente temporada. Curiosamente, en esta planificación deportiva no se encontraba el entrenador del equipo, Carlos Corberán.

Hacía 7 años que Lim no visitaba València / VCF

El magnate singapurense llegó en un jet propiedad del emir de Catar, directo desde Nueva York, donde estuvo viendo el domingo la final del Mundial que enfrentó a España y Argentina. Esta no se trata de la primera vuelta a Europa en los últimos meses, ya que recientemente también se dejó ver por Budapest, donde presenció la final de la Champions entre Arsenal y PSG y aprovechó para verse con su amigo Nasser Al-Khelaifi en un evento de pádel, al que acudió con un pantalón del Valencia CF. En junio estuvo en París viendo Roland Garros.

Antes de ir a la reunión con Solís y Gourlay, Peter Lim ha visitado la que será la nueva casa del equipo, el Nou Mestalla, y el estado de las obras. Allí ha podido ver toda la evolución del nuevo estadio, ya que se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta; está previsto que esta se acabe a mitad de agosto. En esta visita ha ido acompañado de Christian Schneider, el Director de Operaciones e Infraestructuras del Club.

También ha aprovechado para reencontrarse con Inma Ibáñez, la directora financiera y de la Fundació VCF. Así, además, de preguntar por las cuentas del club, se ha interesado personalmente por su estado de salud.

Tras finalizar estas múltiples reuniones, Peter Lim se ha marchado directo al aeropuerto para regresar a Singapur.

Noticias relacionadas

Hacía 7 años que Lim no visitaba València / VCF

Siete años de caos

Esta vuelta a València se trata de la primera desde 2019. Siete años hacía que el máximo accionista no se dejaba ver, al menos de manera pública, en la ciudad; la última fue en Mestalla en diciembre de la temporada 2019/2020, en un partido que enfrentó al Valencia y al Real Madrid y que terminó en empate a uno, un equipo entrenado por aquel entonces por Albert Celades. Resulta curioso cómo ha cambiado todo desde ese momento: el club estaba luchando jugando Champions por segunda temporada consecutiva y se acabaría clasificando a octavos de final; pocos meses antes habían levantado la Copa del Rey tras vencer al FC Barcelona. Las obras del Nou Mestalla, que ahora avanzan a velocidad de crucero con el objetivo de llegar al Mundial 2030, se encontraban totalmente paralizadas. La gestión de Lim ha llevado al club de Mestalla a jugar las peores temporadas de su historia y a convertirse en un equipo que lucha por no descender a Segunda División.