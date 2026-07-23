El equipo de ciclismo paralímpico de la UPV brilla en el Campeonato de España de Ruta 2026 con cuatro títulos nacionales

La Ciudad Autónoma de Melilla acogió los pasados 4 y 5 de julio el Campeonato de España de Ruta de Ciclismo Paralímpico 2026, la principal cita nacional de esta disciplina, que reunió a los mejores deportistas de las distintas federaciones territoriales del país. Entre los protagonistas de la competición destacó la presencia de la Selección de Ciclismo Paralímpico de la Comunitat Valenciana, en cuyas filas participaron tres integrantes del equipo de Ciclismo Paralímpico de la Universitat Politècnica de València (UPV): Ricardo Ten Argilés (MC1), Maurice Eckhard Tió (MC2) y Pablo Torres Muñoz (MT1).

La actuación de los representantes de la UPV volvió a confirmar el excelente nivel deportivo del equipo universitario, que regresó de Melilla con un balance sobresaliente: cuatro títulos de campeón de España y cuatro medallas en total, repartidas entre las pruebas de contrarreloj individual y ruta.

Publicación de Facebook de UPV Deportes

Ricardo Ten y Maurice Eckhard dominan la contrarreloj

La competición comenzó el sábado 4 de julio con la disputa de la Contrarreloj Individual (CRI). La prueba se desarrolló sobre un circuito de 6,5 kilómetros en el que los ciclistas fueron tomando la salida de manera escalonada, con intervalos de un minuto entre participantes y agrupados según sus respectivas clases funcionales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de Pablo Torres, deportista de la categoría MT1. Siguiendo la normativa específica del ciclismo paralímpico, y debido a las características de su discapacidad, realizó el recorrido acompañado en todo momento por José Forner Palau, coordinador y director del equipo de Ciclismo Paralímpico de la UPV, quien volvió a ejercer esta importante labor de apoyo durante la competición.

Los resultados obtenidos por los ciclistas de la UPV fueron excelentes. Ricardo Ten, referente internacional del deporte paralímpico español, se alzó con la victoria en la categoría MC1, proclamándose campeón de España. Por su parte, Maurice Eckhard consiguió la medalla de plata en MC2 y se convirtió en subcampeón de España, mientras que Pablo Torres también logró una destacada segunda posición en MT1, sumando otro subcampeonato nacional para el conjunto universitario.

El Campeonato de España de Ruta de Ciclismo Paralímpico 2026 se disputó en la Ciudad Autónoma de Melilla. / UPV

Una brillante actuación en la prueba de ruta

La competición continuó el domingo 5 de julio con la celebración de la prueba de ruta. La carrera se disputó sobre un exigente circuito de 7,5 kilómetros caracterizado por su constante sucesión de desniveles, un recorrido conocido popularmente como “rompepiernas”, al que se añadió además un intenso calor que elevó aún más la dureza de la jornada.

Las pruebas se organizaron en dos tandas diferenciadas según las categorías funcionales de los participantes. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas y de la exigencia física del trazado, los ciclistas de la UPV volvieron a ofrecer una actuación de máximo nivel.

Ricardo Ten revalidó su condición de favorito y cruzó la línea de meta en primera posición de la categoría MC1, conquistando su segundo título del campeonato y proclamándose nuevamente campeón de España de ruta. También Maurice Eckhard firmó una actuación sobresaliente, imponiéndose en la categoría MC2 para lograr el título nacional y subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Pablo Torres volvió a demostrar su competitividad y regularidad al obtener la segunda posición en la categoría MT1, resultado que le permitió sumar un nuevo subcampeonato de España.

Gracias a estos resultados, los deportistas de la Universitat Politècnica de València completaron un campeonato extraordinario, consolidando al equipo como una de las referencias nacionales del ciclismo paralímpico.

Próxima cita: el Campeonato de España de Pista en València

Tras los éxitos conseguidos en Melilla, el próximo reto para el equipo llegará dentro de unas semanas con la celebración del Campeonato de España de Pista de Ciclismo Paralímpico 2026, que tendrá lugar en València los días 25 y 26 de julio.

La competición se desarrollará en el Palacio Velódromo Luis Puig, escenario de referencia para el ciclismo nacional, y reunirá nuevamente a los mejores especialistas del país representando a sus respectivas federaciones territoriales.

En esta ocasión, la UPV contará con la participación de tres deportistas: Ricardo Ten Argilés (MC1) y Maurice Eckhard Tió (MC2), ambos integrados en la selección de la Comunitat Valenciana, así como Isabel Yingua Hernández (WC5), que competirá representando a la Federación Extremeña.

Por el contrario, Pablo Torres no podrá participar en esta cita nacional debido a que las pruebas de pista no contemplan la presencia de deportistas de la categoría de triciclos (MT1).

Mirando al escenario internacional

El Campeonato de España de Pista supondrá el cierre de la temporada nacional de 2026 para los integrantes del equipo de Ciclismo Paralímpico de la UPV. Sin embargo, el calendario competitivo todavía reserva dos importantes compromisos internacionales: el Campeonato del Mundo de Ruta, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre en Huntsville (Estados Unidos), y el Campeonato del Mundo de Pista, programado del 20 de octubre al 1 de noviembre en Apeldoorn (Países Bajos).

La participación en ambas competiciones dependerá de la convocatoria de la selección española, por lo que desde la UPV se espera que los excelentes resultados obtenidos durante la temporada permitan que varios de sus ciclistas formen parte del combinado nacional.

Los éxitos logrados en Melilla constituyen una nueva muestra del trabajo, la dedicación y el nivel competitivo del equipo de Ciclismo Paralímpico de la Universitat Politècnica de València, que continúa sumando medallas y llevando el nombre de la universidad a lo más alto del deporte paralímpico español.