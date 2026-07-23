El "tonteo" con "química" de Ferran Torres y Ana Mena en Madrid en las celebraciones del Mundial
Varios miembros de la selección española optaron por continuar la celebración de su segundo mundial en locales de ocio nocturno en Madrid
La celebración por la consecución del segundo mundial de España fue larga, larga. Y dio para mucho. Fiesta privda, improvisados dj y hasta coqueteos.
Tras la fiesta en Cibeles, los jugadores de la Roja hicieron planes por separaro o en conjunto.En este sentido, según avanzó El Español, el grupo se dividió en dos eventos. Uno en el club Vandido y otro en Fitz, ambos en Madrid. Así, jugadores como Ferran, Pedri, Álex Baena o Mikel Merino apostaron por el primero. A esta fiesta, en la que no se podía entrar con móviles para evitar imágenes indiscretas, asitieron también Ibai Llanos, Omar Montes o Ana Mena. Al Fitz acudieron Pedro Porro, Cucurella, Grimaldo o Borja Iglesias, que no perdió la oportunidad de ponerse a los mandos de la tabla de mezclas.
Respecto a la primera fiesta, el periodista Gerard Romero, muy atento a la actualidad del FC Barcelona, reveló que entre Ferran Torres y Ana Mena “hubo mucha química”. La artista, expareja de Óscar Casas, fue una de las que actuó en las celebraciones de la Roja en Cibeles, en la que portaba una camiseta con el dorsal 7, el mismo que luce el delantero valenciano. A la teoría de Romero se unió la colaboradora televisiva Amor Romeira, quien aseguraba que entre la cantante y el de Foios “hubo roneo, tonteo… y estuvieron toda la noche juntos y con mucha conexión! Era como si estuvieran solos en una cita, dijo.
De descanso en Ibiza
Tras aquella fiesta, Ferran Torres ya se encuentra de vacaciones en Ibiza, disfrute que comparte con otro campeón, Marcos Llorente. Ambos se encuentran las inmediaciones de la Cala Jondal, donde acudieron a un conocido restaurante en el que recibieron una sonora ovación.
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