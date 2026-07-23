¡Fichaje NBA para el Valencia Basket!: El club anuncia la llegada de Mouhamadou, 'Mo' Gueye

El Valencia Basket sigue completando su plantilla para la temporada 2026-2027. Este mismo jueves 23 de julio el club acaba de anunciar oficialmente el fichaje de Mouhamadou Gueye, un refuerzo de nivel procedente de los Chicago Bulls de la NBA, aunque actualmente estaba sin equipo, que reforzará el juego interior taronja.

Natural de Senegal y de 28 años de edad, se trata de un jugador interior que destaca por su buena movilidad y capacidad intimidatoria, con gran capacidad reboteador y destacado taponador. Por tanto, será un gran refuerzo en labores en la plantilla del Xavi Albert. En estos momentos, tras encadenar varios contratos cortos en la NBA en los últimos años, Gueye estaba sin equipo y de la mano del Valencia Basket, probará fortuna en Europa. Este verano ha participado en la Summer League estadounidense.

El club le da la bienvenida en sus redes sociales / VBC

El fichaje de Mo Gueye y la cada vez más clara decisión del Real Madrid de igualar la oferta del Valencia Basket por Eli Ndiaye, despeja las incógnitas para los taronja que buscaban un '4' con el que suplir la marcha al Real Madrid de Jaime Pradilla y reforzar el juego interior. Gueye comparte con Ndiaye posición en la cancha y también origen, ya que ambos son senegaleses, en el caso de Ndiaye tiene nacionalidad española mientras Mo es estadounidense.

Nuevo jugador taronja / Valencia Basket

Un año de contrato

Mo Gueye, estadounidense con pasaporte senegalés (2,06m, Staten Island, Nueva York (EE. UU.), 08/07/1998, 28 años) ha llegado a un acuerdo con el Valencia Basket hasta el 30 de junio de 2027. Estuvo la pasada campaña en Chicago Bulls, jugando en el equipo vinculado en el que promedió 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros. Con la franquicia llegó a disputar dos partidos en NBA, en los que produjo una media de 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un robo. Ahora aterriza en España de la mano de Valencia Basket para vivir su primera experiencia europea compitiendo al máximo nivel en Liga Endesa y Euroliga.

Formación en Estados Unidos

El jugador, de padres senegaleses, nació en el distrito neoyorquino de Staten Island. Comenzó sus estudios en el Monroe College en 2016, donde disputó la NCJAA, competición encuadrada en los centros de educación superior. En 2019 dio el salto a la NCAA, incorporándose a la Universidad de Stony Brook. En su segunda temporada promedió 9,7 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones por partido y fue reconocido con el premio a mejor defensor del año en la conferencia este, además de ser incluido en el tercer quinteto de la conferencia. En dos campañas alcanzó los 129 tapones, la cuarta mejor marca conseguida en la Universidad. En 2021 fue transferido a la Universidad de Pittsburgh, en la que produjo una media de 9,8 puntos, 6,3 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones por partido para cerrar su etapa universitaria.

Entre la NBA y la Liga de Desarrollo

En octubre de 2022 Mo Gueye firmó con Dallas Mavericks para jugar con el equipo vinculado, Texas Legends, en la Liga de Desarrollo. Su tarjeta fue de 8,3 puntos, 5 rebotes, 1,4 asistencias y 2 tapones de media en 27 partidos. Posteriormente, en el verano de 2023, disputó la Summer League con Toronto Raptors. Comenzó jugando con su equipo en la Liga de Desarrollo, donde realizó una media de 14,3 puntos, 8,2 rebotes, 1,6 asistencias y 2,6 tapones en más de 31 minutos en pista, jugando un total de 37 partidos. En febrero de 2024 debutó en partido de NBA y finalizó la campaña habiendo disputado once encuentros con la franquicia con 11 minutos en pista.

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En verano de 2024, tras jugar la Summer League con Charlotte Hornets, la temporada 24-25 la pasaría en Capital City Go-go, el equipo vinculado de Washington Wizards. En la Liga de Desarrollo promedió 10 puntos, 5,4 rebotes, 1,6 asistencias y 1 tapón de media en 34 partidos. La pasada temporada el ala-pívot aterrizó en Chicago. Comenzó jugando con Windy City Bulls, donde tuvo un rol importante en una campaña que se fue a los 47 partidos, produciendo una media de 15 puntos, 7,5 rebotes, 1,8 asistencias y 1,4 tapones en casi 30 minutos en pista. En abril firmó un contrato con la franquicia para lo que restaba de temporada e hizo dos apariciones en la NBA. Contra Dallas Mavericks destacó con 11 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 1 tapón en 29 minutos en pista.