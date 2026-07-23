La instalación de la cubierta del Nou Mestalla, más cerca
El Nou Mestalla iniciará en agosto el izado de su cubierta de 4.800 toneladas mediante un sistema informatizado de 100 gatos hidráulicos
Las obras del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, afrontarán durante el mes de agosto una de sus fases más complejas con el próximo inicio del izado de la cubierta del estadio, una operación de ingeniería que se realizará mediante un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados y que permitirá colocar la cubierta.
En este sentido, cada uno de los 50 pilares ya instalados en el solar de la avenida de Cortes Valencianas dispondrá de dos gatos hidráulicos, hasta sumar un total de 100 equipos que actuarán de forma simultánea y coordinada mediante un sistema informatizado que sincronizará todos los movimientos.
La cubierta, que tendrá un peso de 4.800 toneladas y protegerá los 70.044 asientos del nuevo estadio valencianista, se apoyará sobre esos 50 pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, cuya instalación fue finalizada a principios de junio al igual que el anillo de compresión.
La elevación se realizará de forma progresiva, centímetro a centímetro, para repartir las cargas de manera uniforme y evitar deformaciones en la estructura. Además, los técnicos controlarán de forma permanente el comportamiento de la cubierta y la tensión de los cables durante toda la operación.
El propio Peter Lim quiso comprobar en primera persona este miércoles, el estado de las obras del futuro estadio. El máximo accionista, acompañado de Christian Schneider, el Director de Operaciones e Infraestructuras del Club, pudo ver la evolución del nuevo estadio, ya que se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta; está previsto que esta se acabe a mitad de agosto.
- La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
- El contratista clave de la gigafactoría de VW manda a parte de sus trabajadores a Corea del Sur con el proyecto sin terminar
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- Malestar entre los vecinos del Mercat del Prado de Gandia por los aparatos del aire: 'Aquí no hay quien viva
- Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: 'No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón
- Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
- Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría
- El Cabanyal se rebela contra el turismo incívico: 'Estamos hartos de ver gente en calzoncillos