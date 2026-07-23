Mario Kempes zanja las teorías de la conspiración por la derrota de Argentina ante España: "Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite"

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 llenó las redes sociales, auspiciadas incluso por medios del país sudamericano, de teorías de la conspiración. Desde dejarse perder para evitar que el FBI detuviera a Claudio Tapia, presidente de AFA, hasta la intercesión de Gianni Infantino para que venciera la selección europea y contentar al viejo continente para facilitar su reelección al frente del estamento futbolístico mundial.

Y ha tenido que ser una voz autorizada la que ha salido al paseo de esas teorías de la conspiración. Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Albiceleste en 1978, admitió que el combinado argentino rindió por debajo de lo esperado, aunque rechazó cualquier insinuación de que los jugadores no hubieran competido o defendido con compromiso la camiseta nacional. «Saben lo que significó para mí ponerme la camiseta de Argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país, y yo tuve esa suerte», comenzó Kempes, reivindicando el valor que tiene vestir los colores de la selección.

El exfutbolista del Valencia reconoció que el rendimiento del equipo en la final estuvo lejos del mostrado durante las rondas anteriores del campeonato. «No les voy a mentir: el partido ante España no fue el que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores», señaló en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Sin embargo, Kempes encuadró ese descenso de rendimiento dentro de las circunstancias habituales de cualquier competición deportiva. «Eso pasa en el fútbol. Hay días mejores y días peores. Yo lo viví muchas veces, pero hay que mirar hacia adelante», afirmó.

Mario Alberto Kempes, presenta el trofeo en la Final. / Teledeporte

El campeón mundial, que incluso salto al césped del MetLife junto a Andrés Iniesta antes del inicio de la final, estableció una clara diferencia entre disputar un mal encuentro y no competir deliberadamente. Una distinción con la que quiso responder a los mensajes y sospechas difundidos en las redes después de la final. «De ahí a las cosas que estoy leyendo en las redes hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite», manifestó. Kempes también pidió responsabilidad a quienes cuestionan lo sucedido y reclamó que cualquier acusación esté respaldada por evidencias. «Esas versiones que andan por ahí, sin ninguna prueba, no le hacen bien a nadie», advirtió.

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"Eco de cosas sin fundamentos"

El exdelantero valencianista defendió el derecho de los aficionados a analizar y criticar la actuación de la selección, pero rechazó que esa exigencia desemboque en la difusión de rumores sin fundamento. «Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes, pero no nos hagamos eco de cosas sin fundamentos», solicitó. Kempes cerró su intervención con un mensaje de respaldo a los futbolistas y una defensa de la selección más allá de los resultados: «Esa camiseta se respeta en las buenas y en las malas. Así que, como siempre, vamos Argentina», concluyó.