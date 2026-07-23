Valencia Basket se medirá a Casademont Zaragoza en la semifinal de la Supercopa LF Endesa

Casademont Zaragoza será el rival de Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa LF Endesa, que se disputará del 26 al 27 de septiembre en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. El sorteo se ha celebrado esta mañana en formato de sorteo puro en la sede de Endesa.

El combinado taronja se medirá al conjunto aragonés en la primera eliminatoria. El otro cruce medirá a Innova-tsn Leganés y Hozono Global Jairis. En un principio, los horarios marcados son 17:15h para la primera semifinal y 20:00h para la segunda. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán la final el domingo 27 de septiembre a las 17:00h. Todos los partidos se podrán ver por Teledeporte, aunque los horarios están sujetos a cambios y podría cambiar el orden de juego.

Esta será la séptima participación del combinado taronja en esta competición y todas de forma consecutiva. En este periodo el equipo ha llegado a las últimas cinco finales seguidas desde 2021, habiendo cosechado tres títulos en 2021, 2023 y 2024. En esta ocasión se reeditará en semifinal las dos últimas finales de la Supercopa, en 2025 con victoria de Casademont Zaragoza y en 2024 de Valencia Basket. En 2023 ya se enfrentaron en la semifinal con triunfo taronja.

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"Será un partido complicado"

El director deportivo de Valencia Basket, Esteban Albert, ha valorado el sorteo: “Creo que los cuatro equipos que están en esta Supercopa han demostrado su nivel. En la temporada pasada, Leganés fue un equipo que entró en Copa de la Reina, entró en play-off, consiguió plaza europea. Jairis fue un rival con el que nos jugamos la Copa de la Reina y que también es un equipo que ha ido creciendo estas últimas temporadas. Y Zaragoza, subcampeón de Liga, Final 6 y actual campeón de la Supercopa, que ganó brillantemente en Huesca el año pasado. Evidentemente, Zaragoza quizá por la rivalidad de estos últimos años en el que nos hemos enfrentado muchas veces, tanto en Copa de la Reina, Supercopa, competición europea, Liga, jugando play-offs por el título, es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos. Seguro que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo. Esperamos competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final, aunque en este momento enfocados en ese partido de semifinales contra Zaragoza”.