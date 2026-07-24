Las coincidencias que devolverían al Valencia a la Champions: de la segunda estrella a la visita papal

Si de algo se vive en el fútbol, es de ilusiones. Durante el Mundial levantado por la Selección Española el pasado domingo, se hicieron famosas varias coincidencias que podían indicar que España levantaría su segundo entorchado; algunas de las más destacadas eran que ambos Mundiales comenzaron en la misma fecha (11 de junio), que el conjunto español comenzaba como cabeza de serie en el grupo H o que en el tercer partido de la fase de grupos se enfrentaría a una selección entrenada por Marcelo Bielsa (Chile por aquel entonces y Uruguay en 2026).

Otras casualidades que se dieron son la misma cantidad de jugadores del FC Barcelona convocados, ocho, que España era segunda en el ranking FIFA, y que Francia venía de ser subcampeona del mundo en los penaltis. Pero esto no es solo para las selecciones, sino que en lo que refiere a los clubes también hubo varias coincidencias, como que el Atlético de Madrid pierde la final de la Copa del Rey, que el Madrid no gana ningún título y ficha a Mourinho o que el Barça se hace con el trofeo de la liga y de la Supercopa de España.

En clave valencianista

No sabemos si todas las casualidades tuvieron algo que ver en el desenlace final del Mundial, pero que España consiguiera sumar una estrella a su palmarés es buena señal, al menos para el Valencia. Y es que la temporada posterior al de Sudáfrica (la 2010/2011), el conjunto valencianista consiguió clasificarse para la Champions League. Lo hizo quedando tercero en liga con 71 puntos, nueve más que el cuarto clasificado, el Villarreal, que en ese momento aún tendría que disputar la fase previa, y 25 menos que el campeón, el FC Barcelona de nuevo.

El Papa "acerca" la Champions al Valencia / Levante-EMV

Esta no es la única coincidencia respecto a ese año, puesto que también hay otra en clave religiosa: una visita del Papa. La temporada de después a la que España se hace con el Mundial, el país recibió al pontífice, Benedicto XVI en ese momento; visita las diócesis de Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Compostelano y Barcelona, donde consagró el templo de la Sagrada Familia. En esta ocasión, ha vuelto a visitar la Ciudad Condal y también Madrid y las Islas Canarias. Esta no fue la primera ni la última vez que se cumplió, pues aparte de la temporada 2010/2011, en la 03/04, 06/07 y 11/12 también hubo visita papal y clasificación a Champions; en la primera, además, se hizo como campeón de liga.

Una última, la más reciente de todas, es que el Valencia anuncie la renovación de su entrenador. En 2010 lo hizo con Unai Emery y, este 6 de julio, repitió la escena con Carlos Corberán, cuya continuidad fue oficializada hasta junio de 2028.

¿Qué más pasó aquella temporada?

Aquel año, la Champions se la llevó el FC Barcelona, que se proclamó campeón tras vencer al Manchester United en la final disputada en Wembley, en un partido que concluyó con un resultado final de 3-1. En la otra competición europea, la Europa League, el título fue para el FC Porto, que se impuso al Sporting de Braga en una final entre equipos portugueses. A nivel nacional, la Liga también fue para el Barça, que hizo un total de 96 puntos, mientras que en la Copa del Rey, el Real Madrid privó a los de Guardiola de hacer su triple particular y les ganó en la final 1-0 con un solitario tanto de Cristiano Ronaldo en la prórroga; precisamente aquel partido se disputó en Mestalla. En Inglaterra, la Premier League la ganó el Manchester United de Alex Ferguson y la Serie A viajó a las vitrinas del AC Milan de Allegri.

También hubo buenas noticias para otros equipos valencianos, puesto que Villarreal quedó cuarto en liga y se clasificó para la disputa de la fase previa de la Champions, que pasó tras eliminar a Odense BK de Dinamarca por un global de 3-1, y el Levante consiguió mantener la categoría.

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En el fútbol, las coincidencias alimentan la ilusión. España ha vuelto a tocar la gloria y, como ya ocurrió en 2010, los paralelismos invitan al optimismo en clave valencianista. Si la historia decide repetirse, Mestalla podría volver a mirar hacia Europa con ambición renovada y estrenar el Nou Mestalla en la máxima competición europea. Al final, creer también es parte del fútbol.