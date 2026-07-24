David Alonso se despide del Aspar Team tras su confirmación en MotoGP para 2027: "Parte de mi familia sois vosotros"

"Quién me iba a decir a mi que aquel niño de tan solo tres años, subido en aquella Honda de juguete con la cara llena de felicidad, se subiría diecisiete años después a una real", estas son las primeras palabras de David Alonso tras hacerse público su futuro en MotoGP. Al igual que todo niño que pilota una minimoto antes incluso de aprender a caminar, Alonso tenía un único objetivo; competir en la categoría reina del motociclismo. Y a sus 20 años, ha cumplido ese sueño que tanto anhelaba; este martes Honda confirmó su fichaje para la temporada 2027 a través de un comunicado en redes sociales. Esta nueva etapa que empieza el joven piloto junto a la estructura japonesa implica dejar atrás al equipo con el que ha crecido, el equipo Aspar.

David Alonso en su Honda de juguete / @d.alonso80

La sinergia perfecta

Debutó con el equipo en 2017, en la Copa de España de Velocidad, en la que un año después ganaría su primer título en la categoría 85GP. Con 14 años se proclamó campeón de la European Talent Cup, y al año siguiente, (2021) en la Red Bull Rookies Cup, conseguiría el que sería su tercer título de su corta carrera profesional. Gracias a estos logros pudo participar en el Campeonato del Mundo de Moto3 como piloto sustituto en 2021 y 2022, y no fue hasta 2023 cuando Jorge Martínez 'Aspar', expiloto y dueño del equipo, le ofreció una plaza definitiva en la categoría. David Alonso irrumpió en el mundial a lo grande, acabó la temporada en la tercera posición; por lo que se reafirmó como un firme candidato al título en 2024. Año en el que el piloto hispano-colombiano rompió un récord de 14 victorias que le aseguró la corona de la categoría pequeña.

En 2025 dio el salto a Moto2, durante la temporada tuvo que pelear para adaptarse a la nueva categoría que cerró con varios podios y una victoria; su palmarés continúa creciendo hasta el día de hoy.

Una vez salió a la luz la noticia, los miembros del equipo Aspar quisieron despedirse del piloto que convirtieron en estrella. "Eres el ejemplo perfecto del trabajo, desde la base hasta el Mundial de MotoGP", relata el comunicado de la estructura valenciana. Tras un reconocimiento a los éxitos cosechados durante los nueve años de trayectoria en sus filas, estas palabras no serán una despedida hasta que la baje la bandera a cuadros en la última carrera, en València. "Once carreras más, once oportunidades de volver a vibrar contigo. Los que te conocemos desde pequeño te echaremos de menos, pero seguiremos emocionándonos con tus carreras allá donde vayas."

Por su parte, Alonso también ha querido dedicarle unas palabras, a los que más allá de un equipo, considera una familia. "Es aquí dónde las emociones colisionan, entre la inmensa alegría de empezar una nueva etapa con la enorme tristeza al sentir que, tras nueve temporadas, el cuento llega a su fin", añade el piloto tras admitir que su paso a la máxima categoría ha sido una de las decisiones más importantes de su vida. "Gracias por formarme y prepararme de la mejor manera como piloto, y sobre todo como persona, para encarar una parte clave de mi vida". concluye.

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Futuro en MotoGP

Con un balance de 20 victorias y 30 podios entre Moto3 y Moto2, dará el salto a la máxima categoría del motociclismo de velocidad en 2027 con Honda; el piloto hispano-colombiano ha firmado un contrato multianual, pero se desconoce su duración exacta. Se comenta, a falta de la aclaración por parte de la estructura japonesa, que pilotará en el equipo satélite (LCR) con Santi Hernández como ingeniero de pista, y se prevé que comparta box con el francés Johann Zarco. Así, David Alonso se convierte en el segundo novato que formará parte de la parrilla el año que viene tras el anuncio de la incorporación de su actual compañero, Dani Holgado, al equipo Gresini.