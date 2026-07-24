El deporte federado de la UPV firma una temporada histórica con éxitos en ciclismo, natación y triatlón

La temporada 2025-2026 ha vuelto a demostrar la fortaleza del deporte federado de la Universitat Politècnica de València (UPV). Las secciones de ciclismo, natación y triatlón han protagonizado un curso repleto de éxitos deportivos, crecimiento organizativo y consolidación de proyectos que combinan rendimiento competitivo, formación integral y sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria.

Con cientos de deportistas federados representando a la UPV en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, la universidad continúa reforzando su papel como una de las instituciones de referencia en el ámbito del deporte universitario español.

El UPV Ciclista Femenino confirma su crecimiento

Uno de los grandes protagonistas de la temporada ha sido el UPV Ciclista Femenino. El proyecto, compuesto por 41 corredoras distribuidas entre las categorías cadete, júnior, máster y élite-sub23, nació a principios de temporada con la ambición de convertirse en un referente nacional del ciclismo femenino y los resultados obtenidos avalan el camino emprendido.

Presentación de los equipos ciclista femenino y paraciclista de la UPV. / UPV

La cantera ha sido uno de los pilares del éxito. En categoría cadete, Valeria Almena se proclamó campeona autonómica de la Comunitat Valenciana en Alcoi, mientras que Martina Menor logró la victoria en la Challenge CV de Aiacor. La profundidad de la plantilla quedó patente con las destacadas actuaciones de Nara Gómez y Nicoletta Malavia, así como con el liderazgo de Martina Menor en el Trofeu Diputació de València.

En categoría júnior, Amanda Miravet ha brillado tanto en carretera como en pista. La corredora consiguió imponerse en el Trofeu Diputació de València y alcanzó el subcampeonato autonómico de la Comunitat Valenciana. Junto a ella, Débora Miravet, Amaya Hernández y Patricia Muñoz han contribuido a consolidar una generación con gran proyección deportiva.

La categoría máster también ha dejado importantes resultados gracias al dominio mostrado por Natalie Turjanicova, vencedora en Máster 50, acompañada por Rima en una brillante segunda posición que confirmó el gran momento del equipo.

Por su parte, el conjunto élite-sub23 ha ganado protagonismo en el calendario nacional. Destacó especialmente la actuación de Alba Álvarez en la exigente Vuelta a Gipuzkoa, donde logró una destacada quinta posición en el prólogo de Tolosa y protagonizó una de las escapadas más relevantes de la competición. También sobresalió el regreso a la competición de Paula Rodríguez tras varias semanas de ausencia por lesión.

Más allá de los resultados deportivos, la UPV reforzó su compromiso con el ciclismo femenino mediante la organización del II Gran Premio UPV Valencia, celebrado en el Campus de Vera y convertido ya en una de las principales citas del calendario autonómico femenino.

Salida del II Premio Ciclista UPV. / UPV

Una temporada memorable para el Club de Natación UPV

La sección de natación ha completado una de las campañas más exitosas de su historia. Con una plantilla formada por 110 deportistas, el club ha logrado proclamarse campeón autonómico tanto en los campeonatos de invierno como en los de verano, consolidándose como una referencia de la natación valenciana.

Los números reflejan la magnitud de la temporada: un total de 334 medallas individuales, repartidas entre 124 oros, 117 platas y 93 bronces, a las que se añaden 39 medallas obtenidas en pruebas de relevos.

La UPV revalida el título de Campeón en el Autonómico de Invierno de Natación Máster. / UPV

La excelencia deportiva también se ha traducido en nuevos récords autonómicos. José Manuel López Díaz ha sido una de las grandes figuras del año al conseguir tres récords autonómicos, incluido uno formando parte del relevo 4x50 metros libres junto a Alberto López Estelles, Javier Ibáñez Monleón y Carlos López Díaz.

A nivel individual, José Manuel López Díaz ha sido reconocido como el mejor nadador +40 de España y subcampeón nacional Supermáster, con opciones incluso de finalizar la temporada entre los mejores nadadores del mundo en su categoría.

También merece una mención especial Alessia Berra, quien, pese a una temporada marcada por las lesiones, ha conseguido competir en los campeonatos nacionales de invierno y verano de Italia y representará a su país en el próximo Campeonato de Europa.

La actividad del club no se limita a la piscina. La sección de aguas abiertas continúa creciendo y obteniendo destacados resultados en travesías celebradas a lo largo de toda la geografía valenciana, ampliando el prestigio deportivo de la entidad.

El triatlón mira al ascenso

Otro de los grandes éxitos de la temporada llega de la mano de la Sección de Triatlón de la UPV, que vive uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Con 50 deportistas federados, la sección ha experimentado un notable crecimiento tanto en participación como en rendimiento deportivo. El equipo femenino lidera actualmente la clasificación general de la Tercera División de la Liga de Clubes de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana y mantiene intactas sus opciones de ascenso. El equipo masculino, por su parte, ocupa una meritoria sexta posición en una categoría de gran competitividad.

Los resultados han sido especialmente destacados en las competiciones por equipos, con victorias en el Duatlón por Equipos de Cheste y en el Duatlón por Relevos de Segorbe, además de podios en Gandía y Ontinyent. El conjunto masculino también consiguió importantes éxitos, como el primer puesto por equipos en el Triatlón de Media Distancia Río Mundo y la segunda posición en el Mediterránea Triatlón Valencia.

La presencia de la sección ha sido constante en pruebas autonómicas, nacionales e internacionales, incluyendo competiciones en Bélgica, Tarragona, Murcia o Albacete, así como en eventos de referencia como el IRONMAN 70.3 Valencia.

Sin embargo, uno de los aspectos más valorados de la sección es su capacidad para crear comunidad. Estudiantes, PTGAS, PDI, antiguos alumnos y deportistas externos comparten entrenamientos, concentraciones y actividades sociales en un proyecto que combina rendimiento deportivo, compañerismo y sentimiento de pertenencia a la UPV.

Una apuesta por la excelencia y los valores

Los éxitos obtenidos por las secciones de ciclismo, natación y triatlón reflejan la excelente salud del deporte federado en la Universitat Politècnica de València. Más allá de los resultados, estos proyectos constituyen espacios de formación personal donde se promueven valores como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades y los hábitos de vida saludables.

Con títulos autonómicos, récords, podios nacionales y una creciente presencia en competiciones de alto nivel, la UPV continúa consolidándose como una universidad comprometida con el desarrollo integral de sus deportistas y con la promoción de un modelo deportivo que combina excelencia académica y rendimiento competitivo. El balance de la temporada deja una conclusión clara: el deporte federado de la UPV vive uno de los momentos más brillantes de su historia y sigue creciendo con paso firme hacia nuevos retos.