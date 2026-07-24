La duda de Ferran con el Barça le puede acercar más a una salida

El Barça sigue sin saber a que atenerse con Ferran Torres y, por ahora, no tienen información alguna sobre su futuro, más allá de algún contacto con su entorno. El club blaugrana es consciente de que el delantero podría haber recibido ofertas y está a la espera de una cumbre para aclarar la situación. Ferran tendría, al menos, dos grandes propuestas encima de la mesa y, sobre todo, un cierto enfado con el Barça por la manera en la que se ha sentido valorado durante los últimos meses. El delantero tuvo números para ser titular, pero en el club siempre se ha dudado de su continuidad y por ello se congeló su renovación. El Barça desea que siga, pero deberá poner toda la carne en el asador porque hay distanciamiento con un futbolista que lo dio todo para venir y que tiene la sensación que le valoran más fuera que dentro.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / L-EMV

Ferran ha deslumbrado en el Mundial con la aportación importantísima de su gol decisivo en la final. Pero no solo eso. Luis de la Fuente lo ha utilizado como revulsivo y el blaugrana ha sido realmente decisivo en muchas de las jugadas ofensivas del equipo. Su capacidad de desmarque, sus asistencias y goles han acabado dando la razón al seleccionador por apostar por un jugador que en el Barça ha tenido muy buenos números a pesar de tener que salir muchas veces desde el banquillo.

Temporada complicada

Durante este curso, Ferran ha tenido momentos complicados compartiendo posición con Lewandowski cuando el polaco estaba mucho más bajo de forma que él. Incluso, Flick decidió colocar a Dani Olmo como falso nueve en un duelo decisivo por la Liga ante el Atlético dejando a Ferran en el banquillo. El tema de la renovación, que no se ha tratado hasta los rumores de posible salida, también ha dejado mella.

La situación no es insalvable. Ferran siempre ha querido jugar en el Barça y es un futbolista querido y apreciado en el vestuario, con mucha cercanía con alguno de los futbolistas intocables del proyecto. Le costaría mucho salir del club, pero también desea claridad. Durante todos estos meses, en el Barça se ha hablado más de Julián Álvarez que de él y nunca se le ha tenido en cuenta como gran alternativa. Además, los fichajes por las bandas complican mucho más su participación en el próximo curso.

Con este panorama, ha aparecido el PSG y un club Premier para tantear su posible salida. Ninguno de los dos clubs hará un movimiento oficial hasta que Ferran dé el OK a su oferta y en eso están ahora. En las últimas horas también se ha rumoreado mucho con la opción del Atlético de Madrid -Ferran está de vacaciones en Ibiza con los colchoneros- pero parece difícil que pudiera haber entendimiento sin Julián Álvarez de por medio y los colchoneros no quieren que vaya al Barça. La propuesta del PSG pesa mucho. Por entidad deportiva, por tema económico y por Luis Enrique, un técnico que ha sido decisivo en la carrera del futbolista y que le dio la titularidad en la selección a pesar de su juventud.

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El Barça será proactivo en este tema a partir de la próxima semana. Van a intentar convencer al futbolista con una renovación a partir de septiembre, pero deberán tener tacto. Nadie le puede asegurar la titularidad, pero Ferran se ha ganado un respeto y eso a nivel económico y deportivo debe ser importante. Lo que no hará el club blaugrana es entrar en pujas. Todo va a depender de la voluntad de Ferran que, hoy por hoy, no está muy contento con lo que ha vivido en los últimos meses.