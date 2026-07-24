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Hasta el Mundial 2030

Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania

El técnico alemán firma un contrato de cuatro años y vuelve a los banquillos dos años después de su salida del Liverpool

Klopp, nuevo seleccionador de Alemania.

Klopp, nuevo seleccionador de Alemania. / Perform

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Àlex Calaff

Ya es oficial: Jürgen Klopp vuelve a los banquillos dos años después de su salida del Liverpool, y lo hace asumiendo uno de los mayores retos de su carrera: dirigir a la selección alemana. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó este viernes en Frnakfurt su nombramiento como nuevo seleccionador, con el claro objetivo de llegar al Mundial de 2030 con opciones reales de levantar el título.

Klopp firmará un contrato de cuatro años, es decir, hasta el Mundial de 2030. El técnico de 59 años se embarca de esta manera en un proyecto a largo plazo que va mucho más allá de la Eurocopa de 2028. De hecho, fue el propio Klopp quien aseguró que tiene mucho trabajo por hacer al frente de la Mannschaft.

Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania

Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania / 'X'

La llegada de Klopp abre una nueva etapa tras la salida de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ante Paraguay, en la tanda de penaltis. El resultado prolongó la crisis competitiva de una selección que, desde que conquistó el título mundial en 2014, no ha logrado recuperar su lugar entre las grandes potencias en las citas decisivas.

El hasta ahora director global de fútbol de Red Bull es consciente de que el fútbol alemán, en general, necesita una renovación, también en las categorías inferiores y en la formación de jóvenes talentos. Es probable que no haya un hombre mejor que él para lograrlo, como ya demostró en el Liverpool. Su estilo intenso, su capacidad para conectar con los futbolistas y su experiencia en escenarios de máxima presión convierten a Klopp en una apuesta de enorme valor para el fútbol alemán.

Mertesacker, nueva figura en la DFB

Per Mertesacker también formará parte de la nueva estructura de la Federación Alemana, pero no como ayudante de Klopp. El campeón del mundo de 2014 será el nuevo director ejecutivo deportivo de la DFB a partir del 1 de enero de 2027, en sustitución de Andreas Rettig. Con experiencia como responsable de la academia del Arsenal, Mertseacker, que ha jugado más de 100 veces con Alemania, tendrá contrato hasta el Mundial de 2030.

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La DFB entrega así el proyecto deportivo a uno de los entrenadores alemanes más influyentes de las últimas décadas. Klopp tendrá tiempo, autoridad y respaldo para construir un proyecto ganador que asegure un buen futuro futbolístico para Alemania. ¿Le irá tan bien como en Anfield?

Fuente: Sport

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