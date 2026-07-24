El Oceanogràfic de València pone el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises

El Oceanogràfic de València ha puesto el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises (Carcharhinus plumbeus) del túnel de Océanos, como reconocimiento a la vinculación del futbolista valenciano con la conservación marina y, especialmente, con la sensibilización social sobre la importancia de proteger a estos animales.

La elección reúne "varios elementos que conectan al delantero con el acuario valenciano", subrayan los responsables del acuario valenciano. Así, explican que Ferran Torres nació en la localidad de Foios, mantiene una estrecha relación con su tierra y es conocido deportivamente como "el Tiburón", un sobrenombre que ha incorporado a su identidad dentro y fuera del terreno de juego.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / L_EMV

A esta conexión se suma su papel como embajador de la Fundación Oceanogràfic durante los años 2024 y 2025. De hecho, el futbolista visitó la sinstalaciones hace dos años para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por sus equipos de conservación, investigación, educación y cuidado animal.

Durante el recorrido por el área de Océanos y su túnel submarino, pudo acercarse a la biología de los tiburones, a las amenazas que afrontan sus poblaciones y a los proyectos impulsados para favorecer su conservación. Esta colaboración tuvo continuidad en 2025 con la renovación del acuerdo entre Ferran Torres y la Fundación Oceanogràfic.

Entre las acciones desarrolladas destacó la visita de más de un centenar de participantes del Campus de Verano Ferran Torres, que disfrutaron de una jornada educativa centrada en la biodiversidad marina, el conocimiento de los animales y la necesidad de reducir los impactos humanos sobre los océanos. El nombre de Ferran identifica ahora a uno de los ejemplares que habitan en el Oceanogràfic. Se trata de un macho de tiburón gris que mide cerca de dos metros de longitud.

Ferran Torres, uno de los tiburones grises del Oceanogràfic / L-EMV

Una especie amenazada

El tiburón gris es una especie de crecimiento lento y con una estrategia reproductiva especialmente sensible. Las hembras presentan periodos de gestación prolongados, tienen un número limitado de crías y no se reproducen todos los años. Estas características reducen la capacidad de recuperación de sus poblaciones frente a amenazas como la pesca accidental, la sobrepesca, la degradación de los hábitats costeros y el comercio de productos derivados de tiburón.

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La especie está catalogada "en peligro" en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La elección del nombre de Ferran Torres para uno de los tiburones refuerza un mensaje de que estos animales son emblemáticos y especies indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas.