Pablo Hernández cuenta las horas para vivir "un partido especial" frente al Valencia CF

El amistoso que enfrentará a Valencia CF y a CD Castellón en el Antonio Puchades contará con un emotivo componente en el banquillo visitante. Pablo Hernández, una de las figuras más ilustres y queridas en la historia del club valencianista, volverá como entrenador del cuadro albinegro al que fue su centro de entrenamiento durante 4 temporadas tras haber crecido en la cantera, guardando un grato recuerdo de la que fue una etapa inolvidable en su carrera como futbolista profesional.

14/03/10 MARZO 2010 VALENCIA CF PARTIDO FC BARCELONA VS. Pablo Hernández. Fútbol. partidos. FC Barcelona. VCF. jugadores / ROBERTO N CATALUÃA

El nacido en Castellón de la Plana no solo formó parte de enormes vestuarios formados por jugadores de prestigio como Villa, Silva, Mata o Albelda, sino que fue uno de los principales culpables de que el Valencia CF fuera un club habitual en competiciones europeas.

07/12/2010 JM LOPEZ . VALENCIA CF PARTIDO EN OLD TRAFFORD contra MANCHESTER UNITED PARTIDO DE CHAMPIONS LEAGUE .. Pablo Hernández. Fútbol. Liga Campeones. partidos. equipos. Manchester United. VCF / JM LÓPEZ

Tras su salida al Swansea en 2012, donde dejó 7 millones de euros en las arcas de Mestalla, Pablo Hernández visitará el Antonio Puchades mientras las instalaciones que le vieron crecer como jugador observarán como, en sus primeros coletazos de una trayectoria que augura ser prometedora, se desenvuelve en los banquillos.

Hernández califica de "sitio especial" el Antonio Puchades, donde este sábado se disputa el partido. "Muchos años en la Academia VCF y luego con el primer equipo. Pude volver en la pretemporada pasada con el filial del CD Castellón y este año ya con el primer equipo. Un partido especial”, decía el castellonense.

El técnico orellut también recordaba en declaraciones a VCF Radio su paso por el primer equipo. “Fueron cuatro años muy bonitos, donde viví cosas espectaculares y pude jugar la UEFA Champions League. Cuatro años bonitos con compañeros increíbles que luego han sido leyendas como Villa, Mata, Silva… todos buenos recuerdos. Guardo un cariño especial al Valencia CF”. Al igual que su trayectoria como internacional: “El mero hecho de estar en las convocatorias, haber jugado cuatro partidos y estar en la Copa Confederaciones, con los nombres que había, fue un privilegio y un honor, un sueño que pude hacer gracias al Valencia CF”.

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El encuentro también supondrá su reencuentro con Carlos Corberán tras su etapa en el Leeds United FC. “Lo conozco muy bien, hablamos mucho y estamos en bastante contacto. Contento también por reencontrarme con él tras nuestra etapa en el Leeds United FC, él como asistente de Bielsa y yo como jugador. Hicimos una buena conexión, hablábamos mucho del juego, del fútbol”, afirma Pablo Hernández-