Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyBatalla de las Floresrescate bebé Xàtivaclarinetista BenifaioPet Shops Boys Roig ArenaFord AlmussafesMultas radar Valencia
instagramlinkedin

Pablo Hernández cuenta las horas para vivir "un partido especial" frente al Valencia CF

El entrenador del CD Castellón se medirá este sábado en pretemporada al equipo que marcó su carrera deportiva: "Fueron cuatro años muy bonitos, donde viví cosas espectaculares y pude jugar la UEFA Champions League"

Pablo Hernández entrenando al CD Castellón

Pablo Hernández entrenando al CD Castellón / CD CASTELLÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El amistoso que enfrentará a Valencia CF y a CD Castellón en el Antonio Puchades contará con un emotivo componente en el banquillo visitante. Pablo Hernández, una de las figuras más ilustres y queridas en la historia del club valencianista, volverá como entrenador del cuadro albinegro al que fue su centro de entrenamiento durante 4 temporadas tras haber crecido en la cantera, guardando un grato recuerdo de la que fue una etapa inolvidable en su carrera como futbolista profesional.

14/03/10 MARZO 2010 VALENCIA CF PARTIDO FC BARCELONA VS. Pablo Hernández. Fútbol. partidos. FC Barcelona. VCF. jugadores

14/03/10 MARZO 2010 VALENCIA CF PARTIDO FC BARCELONA VS. Pablo Hernández. Fútbol. partidos. FC Barcelona. VCF. jugadores / ROBERTO N CATALUÃA

El nacido en Castellón de la Plana no solo formó parte de enormes vestuarios formados por jugadores de prestigio como Villa, Silva, Mata o Albelda, sino que fue uno de los principales culpables de que el Valencia CF fuera un club habitual en competiciones europeas.

07/12/2010 JM LOPEZ . VALENCIA CF PARTIDO EN OLD TRAFFORD contra MANCHESTER UNITED PARTIDO DE CHAMPIONS LEAGUE .. Pablo Hernández. Fútbol. Liga Campeones. partidos. equipos. Manchester United. VCF

07/12/2010 JM LOPEZ . VALENCIA CF PARTIDO EN OLD TRAFFORD contra MANCHESTER UNITED PARTIDO DE CHAMPIONS LEAGUE .. Pablo Hernández. Fútbol. Liga Campeones. partidos. equipos. Manchester United. VCF / JM LÓPEZ

Tras su salida al Swansea en 2012, donde dejó 7 millones de euros en las arcas de Mestalla, Pablo Hernández visitará el Antonio Puchades mientras las instalaciones que le vieron crecer como jugador observarán como, en sus primeros coletazos de una trayectoria que augura ser prometedora, se desenvuelve en los banquillos.

Hernández califica de "sitio especial" el Antonio Puchades, donde este sábado se disputa el partido. "Muchos años en la Academia VCF y luego con el primer equipo. Pude volver en la pretemporada pasada con el filial del CD Castellón y este año ya con el primer equipo. Un partido especial”, decía el castellonense.

El técnico orellut también recordaba en declaraciones a VCF Radio su paso por el primer equipo. “Fueron cuatro años muy bonitos, donde viví cosas espectaculares y pude jugar la UEFA Champions League. Cuatro años bonitos con compañeros increíbles que luego han sido leyendas como Villa, Mata, Silva… todos buenos recuerdos. Guardo un cariño especial al Valencia CF”. Al igual que su trayectoria como internacional: “El mero hecho de estar en las convocatorias, haber jugado cuatro partidos y estar en la Copa Confederaciones, con los nombres que había, fue un privilegio y un honor, un sueño que pude hacer gracias al Valencia CF”.

Noticias relacionadas

El encuentro también supondrá su reencuentro con Carlos Corberán tras su etapa en el Leeds United FC. “Lo conozco muy bien, hablamos mucho y estamos en bastante contacto. Contento también por reencontrarme con él tras nuestra etapa en el Leeds United FC, él como asistente de Bielsa y yo como jugador. Hicimos una buena conexión, hablábamos mucho del juego, del fútbol”, afirma Pablo Hernández-

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Volskwagen rompe con Bertolín, Pavasal y Becsa por los sobrecostes y le encarga a OHLA que termine la urbanización de la gigafactoría
  2. El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja por ola de calor
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  5. El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC
  6. Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: 'No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón
  7. València instala semáforos 'foto-rojo' en los cruces más peligrosos
  8. Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana

Una posible primera exoluna desafía las categorías del cosmos

Una posible primera exoluna desafía las categorías del cosmos

El Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso iluminarán los puentes del Jardí del Túria

El Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso iluminarán los puentes del Jardí del Túria

El PSOE exige a Catalá regular el turismo incívico, así como que actúe en Velluters

El PSOE exige a Catalá regular el turismo incívico, así como que actúe en Velluters

Café con aroma a despedida de Morant y Barceló

Café con aroma a despedida de Morant y Barceló

Lleno cada noche en la 45 edición de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat

Lleno cada noche en la 45 edición de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat

Arrancan las rutas gratuitas A la lluna de Paterna para descubrir la ciudad bajo las estrellas

Arrancan las rutas gratuitas A la lluna de Paterna para descubrir la ciudad bajo las estrellas

Extinguido el incendio forestal declarado junto a la A3 a la altura de Buñol

Extinguido el incendio forestal declarado junto a la A3 a la altura de Buñol

El deporte federado de la UPV firma una temporada histórica con éxitos en ciclismo, natación y triatlón

El deporte federado de la UPV firma una temporada histórica con éxitos en ciclismo, natación y triatlón
Tracking Pixel Contents