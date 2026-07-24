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El Real Madrid ejerce su derecho de tanteo y evita que Eli John Ndiaye se incorpore al Valencia Basket

El club blanco iguala la oferta del cuadro valenciano y retiene los derechos ACB del ala-pívot de 22 años en competiciones nacionales

El Valencia Basket presenta oferta por Eli John Ndiaye

El Valencia Basket presenta oferta por Eli John Ndiaye

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Hugo Ferrer

València

El Real Madrid ha decidido igualar la oferta presentada por Valencia Basket a Eli John Ndiaye y mantiene los derechos del ala-pívot en las competiciones ACB. De esta forma, el conjunto blanco ejerce su derecho de tanteo y evita la salida del jugador hacia el equipo valenciano.

Ndiaye, una de las piezas jóvenes con mayor proyección formadas en la cantera madridista, continuará vinculado al club después de que el Real Madrid haya igualado las condiciones de la propuesta presentada durante el periodo de tanteo.

MADRID (ESPAÑA), 04/01/2026.- El alero del Real Madrid Eli Ndiaye disputa un balón al pivot georgiano Tornike Shengelia (d) del FC Barcelona durante el partido de la ACB disputado entre el Real Madrid y el Barça este domingo en el Movistar Arena de Madrid EFE/ Daniel Gonzalez

MADRID (ESPAÑA), 04/01/2026.- El alero del Real Madrid Eli Ndiaye disputa un balón al pivot georgiano Tornike Shengelia (d) del FC Barcelona durante el partido de la ACB disputado entre el Real Madrid y el Barça este domingo en el Movistar Arena de Madrid EFE/ Daniel Gonzalez / Daniel Gonzalez / EFE

Seguido en la Liga Endesa

El interior hispano-senegalés, de 22 años, destaca por su físico, capacidad defensiva y versatilidad, cualidades que le han permitido ganarse oportunidades en el primer equipo madridista y convertirse en un jugador seguido por varios clubes de la Liga Endesa.

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Con esta decisión, el Real Madrid conserva los derechos ACB de Ndiaye y mantiene abierta la posibilidad de contar con él en su proyecto deportivo, mientras que Valencia Basket no podrá incorporar al jugador pese a su interés inicial.

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Fuente: Superdeporte

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