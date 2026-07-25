Crónica: El Valencia pierde el partido, los papeles y confirma la urgencia de reforzarse (1-2)

Con el calor típico de una tarde de finales de julio comenzó el enfrentamiento entre el Valencia CF y el CD Castellón, que ya se ha convertido en un clásico de las pretemporadas. Con este partido, ya son 5 choques entre ambos equipos durante los últimos 6 veranos. Como ya ocurrió el año pasado, el Castellón se volvió a llevar el encuentro por 1-2. La mala imagen del Valencia, que acabó con 9 jugadores, evidencia la necesidad de fichajes si realmente se busca aspirar a puestos europeos.

‘Satomanía’ y poco más

Desde antes del pitido inicial se podía percibir la ‘satomanía’ en las gradas del Puchades y cuando empezó el partido también se confirmó sobre el césped. El japonés fue el jugador más aplaudido por los aficionados y el más activo del ataque valencianista. Durante los primeros minutos destacó con alguna conducción rápida de balón y ofreciéndose entre líneas constantemente. El Valencia intentó hacerse con el control del juego y buscó la salida de balón constantemente por el lado izquierdo a través de Justin De Haas, Jesús Vázquez y Sato. En defensa, los de Corberán salieron a morder arriba para intentar generar algún error del Castellón y recuperar rápidamente tras pérdida.

En el minuto 23, la presión alta del Valencia estuvo a punto de dar sus frutos. Rioja le robó la pelota a Matthys, portero del Castellón, pero no consiguió ser lo suficientemente rápido para encontrar portería y acabó perdiendo el balón. Solamente 2 minutos después se volvió a producir una jugada parecida, pero en la portería contraria. Iker Córdoba le arrebató un balón a César Tárrega casi en el área pequeña tras un mal control del defensa, pero el jugador del Castellón no logró finalizar la jugada.

Sato y Rioja contra el CD Castellón / F. BUSTAMANTE

Casi 30 minutos sin tiros a puerta El primer tiro a puerta del partido se produjo justo antes de la pausa de hidratación. Javi Guerra protagonizó una de sus típicas cabalgadas con balón para romper líneas y acabó encontrando a Luis Rioja en banda izquierda. Sin embargo, al jugador andaluz se le quedó la pelota en su pierna mala y finalizó la jugada con un disparo flojo que atrapó fácilmente el portero.

El Castellón gozó de la ocasión más clara de la primera mitad con un disparo de Álvaro que se marchó alto. Con una falta de Guido finalizó la primera parte, en la que las altas temperaturas tuvieron mucho más protagonismo que el fútbol.

Los errores defensivos definieron el encuentro

Al igual que ocurrió el pasado miércoles contra el Eldense, Carlos Corberán cambió a todos los titulares al descanso menos al portero. En la segunda mitad jugaron: Gayá, Diakhaby, Iker Córdoba, Gamón, Pepelu, Dieng, Almeida, Raba, Otorbi y Sadiq. Pablo Hérnandez también cambió todo el once.

Pocos minutos después de que comenzara la segunda mitad, el Castellón metió el primero y las carencias del Valencia comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. El gol vino de un centro lateral, una de las jugadas que más daño hizo al Valencia el año pasado. Tincho recibió en el área pequeña, consiguió girarse y envió el balón al fondo de la red con un disparo flojo, pero imparable para Vicent Abril.

El Valencia se acercó más a la portería rival, pero sin efectividad. Además, los errores defensivos se multiplicaron. Debido a esta circunstancia, el Castellón consiguió ampliar su renta en el marcador. Un simple pase en profundidad rompió la línea de centrales valencianistas y dejó solo a Jakobsen para que el jugador anotara el segundo gol del encuentro.

Cánticos contra Corberán y la directiva

Los dos tantos del Castellón desataron el enfado de parte del público del Estadio Antonio Puchades. En primer lugar se escuchó un tímido ‘Corberán dimisión’ desde un sector de la grada y también se cantó ‘Peter vete ya’, este grito fue más apoyado por el resto del estadio. Mientras tanto, el Castellón anotó el que habría sido el tercer gol del encuentro, pero fue anulado por fuera de juego.

Pese a algunas tímidas llegadas en ataque del Valencia, el tercero del Castellón estaba mucho más cerca que el primero del conjunto ‘che’. Los de Pablo Hérnendez se aprovechaban constantemente de la floja defensa del Valencia para generar peligro. En los últimos minutos del encuentro, los de Corberán no enlazaban pases para construir jugadas, sino que enviaban balones arriba constantemente para buscar segundas jugadas.

Un final impropio de un amistoso

En el minuto 86, Umar Sadiq protagonizó una acción completamente antideportiva. Atropelló a un jugador del Castellón con una entrada muy dura por la que recibió tarjeta amarilla. Acto seguido se levantó del suelo para agredir a Barri con una patada. Sadiq fue expulsado y acabó pidiendo perdón al jugador del Castellón por la acción.

El punto positivo del partido para el Valencia lo puso Aliou Dieng con un golazo desde fuera del área. El centrocampista de Mali ya había avisado en varias ocasiones y acabó encontrando su premio.

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El partido finalizó de una manera muy fea, porque Dani Raba se encaró con un jugador del Castellón y ambos fueron expulsados. Esta acción desencadenó una tangana en el centro del campo a la que los jugadores no fueron capaces de ponerle fin hasta que el árbitro decretó el final del encuentro. El Valencia suma su segunda derrota de la pretemporada y cabe destacar que Danjuma fue el único jugador de campo del primer equipo que no disputó ni un minuto. De momento, los nuevos fichajes son los protagonistas de un equipo que no termina de arrancar y en la afición ya existe el miedo a otra temporada peleando por la salvación.