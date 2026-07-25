La metamorfosis comercial del fútbol que viene: pausas de hidratación en un producto industrializado

La Copa del Mundo de 2026 no solo ha dejado goles y emoción sobre el césped, sino una transformación radical en la industria que promete alterar la esencia misma de este deporte. El modelo de explotación al estilo estadounidense ya ha quedado grabado a fuego en las tripas del balompié internacional, consumando una metamorfosis comercial de la que no habrá marcha atrás.

Así de contundente se muestra Simon Chadwick, profesor de Economía Geopolítica del Deporte en Skema Business School, durante una entrevista concedida a The Pundit's Seat, el espacio de conversaciones del World Football Summit (WFS). Para el experto, decisiones como el nuevo formato de retransmisiones o las pausas de hidratación no son meras anécdotas organizativas, sino el síntoma de una estrategia mercantil pensada al milímetro para el público norteamericano.

Una estrategia de ingresos récord con un peaje altísimo

El análisis apunta directamente a la cúpula directiva del máximo organismo internacional. "Los ingresos récord forman parte de una estrategia deliberada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino", señala Chadwick.

Sara Fernández

El académico reconoce el mérito del dirigente a la hora de "hornear una tarta más grande" y destaca la medida de "democratizar el acceso con la ampliación a 48 selecciones, dando a países como Cabo Verde un escenario que de otro modo no habrían tenido". Sin embargo, el peaje a pagar por esta expansión global está siendo altísimo en términos de identidad.

Espectáculo industrializado frente a autenticidad

Chadwick no duda en comparar la vivencia del torneo con la de un parque de atracciones gigante. La experiencia mundialista tuvo "mucho espectáculo, emoción, drama y glamour, pero, en el fondo, fue una experiencia industrializada y mercantilizada que carecía de autenticidad", explica el docente.

Espectáculo mexicano en la ceremonia de apertura del partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México. Mexican show perform at opening ceremony during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. AFP7 11/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Fútbol. Mundial 2026. Copa del Mundo. Ceremonia inaugural. Espectáculo inicial. Inaguración. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;Mexico;South Africa;ZSPORT;ZSOCCER;Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press

Esta hipercomercialización tiene su reflejo más agresivo en la venta dinámica de entradas y en los elevados precios para presenciar los partidos, una práctica que el profesor califica como "la encarnación más pura de la neoliberalización del fútbol".

El peligro de la desconexión con los jóvenes

Las consecuencias de este giro mercantil, advierte el experto, pueden ser demoledoras para la base social del deporte. "El Mundial se ha transformado por completo en un producto industrializado definido por la voluntad y la capacidad de pago del consumidor", afirma Chadwick.

Aficionados saludan al autobús de la Selección durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbo / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

El docente alerta de que la desconexión con los aficionados más jóvenes podría ser irreversible si estos terminan por migrar de forma masiva hacia otras formas de ocio como los videojuegos, el cine o la música.

Rumbo a la cita de 2030 y el debate en WFS Madrid

Con el torneo de 2026 ya en los libros de historia, todas las miradas se dirigen hacia la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para 2030, una cita organizativa en la que estos países están "llamados a elevar aún más el listón".

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El encendido debate sobre la sostenibilidad del modelo, la penetración en nuevos mercados y las vías para no perder la conexión con la grada popular centrarán la atención en la próxima edición de WFS Madrid 2026. La cumbre reunirá a más de 150 expertos del sector los días 15 y 16 de septiembre en La Nave para discutir hacia dónde camina la industria en este nuevo escenario global.