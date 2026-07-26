Bendiab aterriza en Orriols dispuesto a «dar el salto»

La Ciudad Deportiva de Buñol anda expectante ante el aterrizaje de un futbolista que ha elegido al Levante para empezar a desarrollar una carrera que apunta a ser prometedora. Zadig Bendiab es una de las perlas que tiene la entidad en su poder, dentro de su plan de revalorizar futbolistas desde la base para alimentar en un futuro cercano a la plantilla comandada por Luís Castro.

A sus 16 años, el jugador procedente del Dunkerke vivirá su primera experiencia en España consciente de las barreras que tendrá que superar, pero convencido de que el Ciutat de València presenciará sus cualidades en la élite del fútbol español. «Le aconsejé España porque para su estilo de juego le puede venir bien. Llega con muchas ganas. Sabe que no va a ser fácil porque es un cambio bastante fuerte, pero está preparado de cabeza para afrontar ese reto», asegura su representante, Vincenzo Rennella.

Tras hacer las pruebas en el Levante y en el Cádiz, ambos pujaron por hacerse con sus servicios, pero el jugador francés se decantó por la vía granota, firmando hasta 2028 más dos temporadas opcionales, «por el prestigio de club y por estar en Primera División», dice Vincenzo. Irá a caballo entre el Juvenil A, con el que está disputando el COTIF, y el filial, mientras su representante anticipa las virtudes de un Zadig Bendiab que aterriza en Orriols con el objetivo de pisar el primer equipo.

«Tiene muy buena visión de juego y una técnica muy superior a lo normal. Tiene una zurda que le permite ponerla donde quiere. Pero también tiene ganas de correr, defender, atacar… Es un chico que se mató en pretemporada en su casa con el preparador físico. Espero que en el Levante mejore algunos aspectos para que sea más completo, pero la calidad la tiene».

Zadig Bendiab no entiende su vida sin un balón en los pies. Empezó a corretear tras él a los 5 años y, desde entonces, su pasión ha ido en aumento. Ganó múltiples torneos y reconocimientos individuales entre los 9 y los 12 años, hasta que llamó la atención del Lille. Al considerar que no estaba tan valorado como el resto, se marchó al Dunkerke, mientras Luís Castro dirigía al primer equipo, hasta que la entidad que milita en Ligue 2 no pudo abordar una renovación de su contrato.

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Vincenzo Rennella no tiene dudas de que el club se beneficiará no solo de su talento, sino también de las ganas que desprende por triunfar en Orriols. «Su cabeza quiere llegar al primer equipo lo más rápido posible. Hay que darle tiempo porque es un país nuevo, una forma de jugar nueva y un idioma nuevo, pero tiene todo para llegar lo antes posible a Luís Castro», remata Vincenzo.