Dani Olmo contesta a Ayala tras sus disculpas: "Está mintiendo"
El jugador de la Selección Española explicó que no le dijo nada al miembro del cuerpo técnico de Scaloni y que está justificando su agresión
El asunto del golpe de Roberto Fabián Ayala a Dani Olmo sigue trayendo cola. Después de que el argentino declarase en Valencia Capital Radio que se disculparía en persona con el jugador de la Selección Española por lo que sucedió después de la final del Mundial entre Argentina y España, el internacional de La Roja le ha contestado.
"Alguien que confiesa estar arrepentido pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a "un dicho" es que seguramente no se arrepiente", razona Olmo en Diari de Terrassa sobre las palabras del exjugador del Valencia CF y miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
Le acusa de mentir
Asimismo, acusa a Ayala de mentir en sus declaraciones: "Está faltando a la verdad porque no le dije nada, así que no me hace falta que se disculpe", explica el '10' de España, que deja para finalizar una reflexión al respecto: "Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo"
Las palabras de Ayala
En la citada entrevista, las declaraciones del exjugador del Valencia CF para hablar del encontronazo: "Mi intención fue ir, separar y nada más. Fue una reacción a unas palabras, pero no es excusa, mi comportamiento tiene que ser otro. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas. Obviamente, estoy arrepentido, no puedo permitir que un sentimiento cambie mi humor; pero para mí son cosas que quedan en el campo". El ex jugador del Valencia ha aclarado que para él la acción fue "un empujón" y no "un puñetazo".
Fuente: Superdeporte
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