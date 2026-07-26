Kang In deja 1,4 millones en las arcas del Valencia

El Atlético de Madrid dio ayer un nuevo salto de calidad en la planificación de su plantilla con la incorporación de Kang In Lee, talentoso futbolista procedente del PSG con pasado en el Valencia CF. El surcoreano llegó con 10 años a la factoría de Paterna, maravilló a todos los técnicos mediante sus habilidades técnicas y creció a pasos agigantados hasta que, en el verano de 2021, la propiedad decidió desprenderse de un diamante en bruto dejándolo marchar sin coste alguno al Mallorca. Ahora, el PSG percibirá unos 45 millones de euros entre fijos y variables por su salida.

Cinco años después de una operación que despertó altos niveles de indignación en Mestalla, Kang In Lee se convierte en uno de los fichaje estrella del Atlético de Madrid en su intento de luchar por títulos con más garantías que la temporada pasada y con el Valencia CF a años luz de mirarle a los ojos a los colchoneros, aunque con el consuelo de que el trayecto entre el Parque de los Príncipes y el Riyadh Air Metropolitano dejará dinero en las arcas de Mestalla.

Gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que reparte el 5 % del dinero de una operación entre los clubes formadores de los futbolistas entre los 12 y los 23 años, el Valencia CF, que acogió al surcoreano desde los 10 hasta los 20, recibirá el 3,5 % mientras que el Mallorca percibirá el 1,5 %. Es decir, las arcas de Mestalla ingresarán 1,4 millones de euros. Una cantidad que no camufla la nefasta operación que trazaron en la Avenida de Suècia para dejar libre una plaza de extracomunitario y pagar 8,5 ‘kilos’ por Marcos André, dejando escapar así a un futbolista con una calidad envidiable y que, un lustro después, se une a las filas del semifinalista de la última Champions.

«Hola afición. Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros», declaró el surcoreano en un vídeo publicado en las redes sociales del Atlético de Madrid tras hacer oficial su fichaje en el día de ayer.

Dovbyk, opción para el ataque

Mientras, el mercado del Valencia CF continúa parado después de que se cayera la opción de Thomas Meunier para el lateral derecho, dando al traste con la demarcación prioritaria en la hoja de ruta del club y paralizando todo lo que venía después... Que son muchas cosas, ya que el equipo tiene carencias en varias posiciones.

Una que no es prioritaria, aunque sí entra en los planes, es la delantera. Ahí desde Italia vinculan al Valencia CF con un viejo conocido de LaLiga: Artem Dovbyk, exjugador del Girona actualmente en la Roma. El rotativo Il Messaggero, periódico de referencia de la ciudad romana, sitúa al club de Mestalla en la lista de equipos que siguen al ucraniano junto con Betis, Genoa y Fiorentina.

Las urgencias del Valencia, en todo casovan más hacia el juego exterior. Con el centro del campo y de la defensa completos salvo que haya una salida, el cuadro blanquinegro pretende firmar primero dos laterales derechos y dos extremos antes de plantearse la contratación de un delantero.

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Además, el club ha hecho consultas por muchos laterales derechos, pero por los jugadores que le gustan los rivales piden traspaso y el Valencia CF, de momento, no está dispuesto a llegar a las pretensiones de estos equipos, por lo que sigue activa la búsqueda de un jugador que encaje en parámetros deportivos y económicos.