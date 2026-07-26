El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús

El Valencia CF, y por extensión el Ayuntamiento de València, se enfrenta a lo que supone la puesta en funcionamiento de una instalación deportiva capaz de albergar hasta 70.000 espectadores. Contingencias como la seguridad o la movilidad son aspectos sobre los que el club, en consonancia con las administraciones, lleva trabajando varios meses de cara a agosto de 2027, fecha en la que está previsto que el Nou Mestalla quede inaugurado.

Precisamente la movilidad es uno de los aspectos sobre los que se está poniendo el foco. Que el estadio situado en la avenida Corts Valencianes reciba cada día de partido a una masa de aficionados que puede alcanzar las 70.000 personas, obliga a diseñar un plan que afecta a zonas de aparcamientos, carriles bici y sobre todo transporte público.

De hecho, el Valencia ya elaboró un estudio, con fecha de 2014, en el que se abordaba todas las cuestiones relacionadas con la movilidad del Nou Mestalla. En dicho informe, contraponía la situación del actual Mestalla con las del futuro campo. Así, del aforo de 55.000 de aforo del coliseo de la Avenida de Suecia (actualmente por seguridad no llega a 50000) el 16% acudía al fútbol en vehículo privado, unas 8.000 personas, aunque admitía que el número de vehículos generado por partido rondaba los 10.000, lo que desprende más de 22.000 espectadores van al fútbol en coche.

Vehículos circulando por una de las calles colindantes al Nou Mestalla / JM LOPEZ

Para el Nou Mestalla, la cifra de aficionados que se desplazará en vehículo privado puede alcanzar los 30.000 (a una media de 2 seguidores por coche de media), aunque el propio club reconoce en su informe que “se trataría de un cálculo no realista ya que hacer un estadio más grande no tiene por qué provocar un incremento lineal de desplazamientos en vehículo privado”, aunque sí reconoce que ese dato "permite evaluar preliminarmente la magnitud del problema”.

El peatón: un estadio más alejado del centro

En ese mismo estudio de previsión de cómo acudirá la masa social valencianista al Nou Mestalla, también se incide en los peatones. La hipótesis del Valencia en 2014 es que unas 15.000 personas se desplazarán andando, en torno a un 20% del aforo de 70.000, es decir lleno total. En el estadio actual la cifra de peatones es mayor, del 30 al 40%, apuntando a los datos del Ayuntamiento que valora un campo más céntrico y no tan alejado como el de Cortes Valencianas.

Ante este panorama, el Valencia trabaja con Ayuntamiento y Generalitat para reforzar el papel del transporte público para garantizar la movilidad de los aficionados cada día de partido.

El metro es uno de los servicios de transporte utilizados para acudir a Mestalla / Germán Caballero

Por un lado , está el servicio de Metrovalencia. Ferrocarrils ya trabaja en diseñar una planificación de servicio de metro y tranvía de cara al inicio de la temporada 27-28. Actualmente, en los aleados del Nou Mestalla se encuentran las estaciones de Beniferri por la que pasan las Líneas 1 (Bétera-Castelló) y 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y algo más distanciadas Empalme (al norte) y Campanar. Estas dos líneas de metro enlazan con las Líneas 3, 5 y 9 en Ángel Guimerà.

A su vez la Línea 4 del tranvía (Dr.Lluch-Mas del Rosari/Lloma Llarga) también cuenta con paradas cercanas Benicalap, Garbí, Florista o Palau de Congressos. La Línea 4 del tranvía enlaza con el metro en Empalme (Líneas 1 y 2 ) y en Benimaclet (Líneas 3 y 9). En este sentido, desde FGV sostienen que se sigue trabajando en coordinación con el Valencia de cara a 2027, en el que, por ejemplo, se tiene previsto mantener el servicio de refuerzo en los partidos, tal como ocurre actualmente en Mestalla.

Usuarios de Metrovalencia / Germán Caballero

En cuanto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en la actualidad hasta trece líneas de los autobuses rojos tienen paradas en el entorno del Nou Mestalla y la intención del consistorio es ampliar esa cifra con nuevas rutas para aumentar el servicio.

De hecho, una de las cuestiones que el Valencia ya resaltó en el citado informe de movilidad es la frecuencia de paso, tanto de EMT como de Metrovalencia. Así, respecto al metro, el club consideraba que entre las 18 y las 20 horas, es decir antes del encuentro, con una frecuencia de 3 minutos de paso para la línea 1 la capacidad de viajeros por hora sería de más de 11.700 personas, mientras que en la línea 4, con una frecuencia de cinco minutos, se transportaría a 4.800 aficionados a la hora. En total, por encima de los 16.500. A la conclusión del partido, la entidad blanquinegra apostaba por repetir el sistema que en la ida.

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Sobre la EMT, el Valencia pedía que las frecuencia de 5 minutos para las once líneas que en ese momento tenía paradas próximas al Nou Mestalla pudieran absorber a más de 10.000 aficionados antes del encuentro y por encima de los 11.000 hasta una hora después del encuentro.