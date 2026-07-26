Suco, exdelantero del Valencia CF, fallece en Galicia

Andrés Parada Alvite, era conocido en el fútbol como ‘Suco’. Nacido hace 87 años en Santa María de la Ribeira, falleció el pasado viernes en Ferrol, ciudad en la que residía, según informaba La Voz de Galicia. En el Valencia permaneció tres temporadas, desde 1963 hasta 1966, y jugó 28 partidos de Liga. Su estreno goleador en la máxima categoría con los valencianistas tuvo lugar en una fecha señalada, la del sábado 28 de septiembre de 1963, en el primer derbi de la historia disputado en Mestalla. El duelo correspondía a la 2ª jornada de la Liga 63-64. El Valencia se impuso por 5-3 al Levante UD, con otros tres tantos de Guillot y uno de Roberto Gil.

Suco jugó con el Racing del Ferrol durante cuatro temporadas en segunda división. Su excelente rendimiento llamó la atención del Barcelona, que lo incorporó en la campaña 59-60, cuando los blaugrana conquistaron la Liga y la Copa de Ferias, aunque su presencia en las alineaciones fue mínima. Después de dos campañas, fue traspasado al Racing de Santander. Con el conjunto cántabro volvió a despuntar y el Valencia decidió su incorporación. Su rendimiento fue óptimo en el primer ejercicio, en el que contaba con 25 años. Suco jugaba en la delantera junto a Héctor Núñez, Sánchez Lage, Waldo, y Guillot. En el banquillo se sentó Pasieguito durante la primera vuelta, y ‘Mundo’ en la segunda. Los valencianistas acabaron sextos en la Liga, semifinalistas de Copa, y finalistas en la Copa de Ferias, después de haber conquistado este torneo continental en las dos ediciones precedentes.

La tercera final consecutiva enfrentó al Valencia con el Real Zaragoza de los «cinco magníficos» y se disputó en el Camp Nou a partido único. El partido concluyó con un escándalo monumental por el lamentable arbitraje del portugués Campos, que decantó la balanza a favor de los aragoneses (2-1). Suco fue expulsado en el último minuto cuando el caos ya se había apoderado del partido, tras arrancarle al árbitro una cadena que llevaba en el cuello con la imagen de la Virgen de Fátima. Suco declaró: «Jamás he visto un arbitraje tan tendencioso como este».

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En la siguiente campaña, la 64-65, perdió algo de protagonismo, aunque empezó como titular. La llegada de Poli, futbolista polivalente, le perjudicó. En su tercera y última temporada en el Valencia apenas jugó. Su último gol lo marcó en la Copa ante la Unión Popular de Langreo, con triunfo por 2-1 en Mestalla. Quienes le vieron, destacan su sentido de la verticalidad y elegancia como extremo por la banda izquierda. DEP.