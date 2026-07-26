Valencia Basket repesca a Lucas Marí desde Estados Unidos

Valencia Basket sigue avanzando en la configuración de su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que el conjunto taronja defenderá el título de campeón de Liga. En este sentido, Valencia Basket confirmó ayer el regreso de Lucas Marí al primer equipo masculino tras alcanzar un acuerdo con el escolta valenciano, que vuelve a la disciplina taronja después de completar una temporada en la NCAA.

El equipo taronja y Lucas Marí acordaron la pasada campaña su salida para que el jugador pudiera continuar con su crecimiento en la Liga Universitaria de los Estados Unidos (NCAA), manteniendo sus derechos; ahora regresará para formar parte de la primera plantilla dirigida por Xavi Albert, tal y como confirmó Valencia Basket a través de un comunicado.

El canterano, de 20 años, defendió los colores de la Universidad de Vermont durante el curso 2025-26, donde disputó 30 encuentros y firmó unos promedios de 5 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias en 20 minutos por partido. Con esta incorporación, el conjunto dirigido por Xavi Albert recupera a un jugador formado en la cantera del club, cuyo paso por el baloncesto universitario estadounidense ha contribuido a su crecimiento tanto deportivo como personal.

Lucas Marí se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y puso de nuevo el apellido familiar en el Mur dels Somnis cuando su debut ante Unicaja en Liga Endesa el 27 de noviembre de 2022 le permitió inscribir su nombre junto al de su padre José Manuel en la pared que recoge a todos los canteranos que han hecho su debut con el primer equipo.

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Desde ese momento, Lucas fue un habitual en el trabajo diario de nuestra plantilla profesional masculina, acumulando 12 presencias con el primer equipo. Además, es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, con la que ganó la medalla de plata tanto en el Mundial U17 de 2022 como en el Europeo U18M de 2023.