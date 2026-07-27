106 kilómetros, minuto 106: la línea que une a Andrés Iniesta y Ferran Torres

Hay números que parecen elegidos de antemano para contar una historia. El 106 es uno de ellos. Aproximadamente 106 kilómetros en línea recta separan Fuentealbilla, el pueblo albaceteño de Andrés Iniesta, de Foios, la localidad valenciana en la que nació y creció Ferran Torres. Y fue precisamente en el minuto 106 cuando el delantero marcó el gol del triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial de 2026.

Dos puntos de la geografía española unidos ahora por una coincidencia cargada de simbolismo. Fuentealbilla y Foios representan los dos extremos de un puente futbolístico construido durante 16 años: el que enlaza la primera estrella conquistada por la selección en Sudáfrica con la segunda, lograda en Nueva Jersey.

El 11 de julio de 2010, Iniesta apareció en el minuto 116 de la final contra Países Bajos para marcar el tanto que convirtió a España en campeona del mundo por primera vez. El centrocampista recibió dentro del área y, con un disparo cruzado, abrió una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada para el fútbol español.

Dieciséis años después, el protagonismo volvió a recaer sobre un futbolista criado lejos de las grandes capitales. En el minuto 106 de la prórroga frente a Argentina, Ferran Torres culminó una acción servida por Nico Williams y firmó el único gol de la final. España ganó por 1-0 y levantó su segunda Copa del Mundo.

El escenario había cambiado, pero la escena resultaba familiar: una final bloqueada, una prórroga dominada por la tensión y un futbolista español apareciendo en el momento decisivo. Iniesta lo hizo en Johannesburgo. Ferran, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Uno llevaba el dorsal 6; el otro, el 7. Los dos encontraron el gol cuando el título parecía encaminarse hacia una resolución todavía más angustiosa.

De Fuentealbilla a Foios

La conexión también se trasladó inmediatamente a sus pueblos. Fuentealbilla lleva desde 2010 asociada para siempre al gol de Iniesta. Foios vivió la final ante Argentina reunido alrededor de una pantalla gigante y celebró el tanto de su vecino como una fiesta colectiva. Hasta entonces, solo una pequeña localidad española podía presumir de haber visto nacer al autor de un gol ganador en una final mundialista. Ahora son dos.

Distancia entre Foios y Fuentealbilla / L-EMV

Entre ambas poblaciones hay aproximadamente 106 kilómetros en línea recta, según la localización geográfica de sus núcleos urbanos. Fuentealbilla se sitúa en La Manchuela albaceteña y Foios, en l’Horta Nord valenciana, a pocos kilómetros de la ciudad de València.

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El fútbol ha convertido esa distancia en algo más que una medida sobre el mapa. Desde el minuto 106 de la final contra Argentina, los caminos de Fuentealbilla y Foios forman parte de una misma historia. La de dos pueblos pequeños, dos goles en la prórroga y las dos estrellas mundiales de España.