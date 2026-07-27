Novedades en el entrenamiento del Valencia: Sadiq baja para Inglaterra

El Valencia CF pone rumbo a Inglaterra este lunes por la tarde para un nuevo stage de pretemporada y lo hace sin Sadiq y con Pepelu con molestias. Ambos jugadores arrastran molestias físicas del partido del pasado sábado ante el Castellón en la Ciudad Deportiva de Paterna y este lunes no se han ejercitado junto al resto de sus compañeros en la sesión prevista por Carlos Corberán.

Sadiq es baja de última hora con problemas en los isquios. De hecho, tal y como ha informado Deportes Cope Valencia, el nigeriano ha acudido a Paterna más tarde que el resto de sus compañeros, y estas molestias le van a impedir estar esta semana en la dinámica de grupo en el stage del Valencia en Reino Unido.

El caso de Pepelu es menos grave. Un golpe del encuentro del pasado sábado en Paterna, que le ha impedido trabajar con normalidad pero debería ir incorporándose al trabajo junto a sus compañeros, en las instalaciones de St. George’s Park, en las próximas sesiones y si todo va bien estar a disposición del técnico para el encuentro ante el Stoke City, en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, el próximo sábado antes de regresar a València.

Tampoco estuvieron junto al grupo Dimitri Foulquier, que continúa al margen recuperándose de su lesión en la rodilla izquierda con trabajo sobre el campo. Además, los lesionados de larga duración como José Copete y Diego López también siguen al margen con sus respectivos procesos de recuperación.

Pepelu, en un entrenamiento de pretemporada en Paterna. / VCF

Iranzo tampoco viaja

Rubén Iranzo no viajará con el resto de la expedición y permanecerá en la Ciudad Deportiva de Paterna para recuperarse de las molestias que arrastra en el tobillo, según ha informado La Grada 91.4. El lateral valencianista no sufre una lesión de gravedad, aunque el cuerpo técnico y los servicios médicos han optado por no asumir riesgos en esta fase de la preparación. El objetivo es que complete su recuperación en Valencia y pueda reincorporarse al grupo en las mejores condiciones para afrontar la recta final de la pretemporada.

Noticias relacionadas

La prioridad del Valencia es que Iranzo llegue plenamente recuperado a las últimas semanas de preparación, en las que el conjunto valencianista todavía afrontará el Trofeu Taronja ante el Newcastle y, previsiblemente, un amistoso más que el club trabaja en cerrar tras el aplazamiento del estreno liguero frente al Betis.