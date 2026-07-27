El PSG se lanza con todo a por Ferran Torres tras el 'no' de Diomande

El PSG ya va con todo para cerrar plantilla lo antes posible. La marcha de Diomande al Madrid perdiendo al futbolista en los últimos instantes ha hecho acelerar las cosas en París para evitar más contratiempos en las próximas semanas de mercado. Los dos claros objetivos del PSG son Ferran Torres y el extremo del Mónaco Akliouche, con quien ya tienen un acuerdo. El club francés va a intentar cerrar el OK de Ferran en los próximos días para iniciar su ofensiva con el Barça y creen que todo está bien encaminado para lograr el fichaje del delantero barcelonista. Con estas dos incorporaciones y las salidas de Kolo Muani (Juve) y Barcola (Liverpool), el PSG cerraría su ataque de cara el presente curso.

La idea del PSG era fichar como prioridad absoluta a Diomande, pero la irrupción del Madrid les dejó en fuera de juego. Tenían un acuerdo con el jugador, pero negociaron a la baja con el Leipzig y los blancos sí que accedieron a las peticiones del club alemán. En solo 48 horas, el Madrid les birló al extremo, por lo que en París no van a dilatarse más en otras negociaciones para intentar atar a sus prioridades. Y, ahora, una de ellas es totalmente Ferran Torres.

El PSG comenzó a contactar con Torres una vez concretó la venta de Gonçalo Ramos al Milan. Luis Enrique le quería como opción para la posición de '9' y el futbolista abrió la puerta a una salida del Barça. En estos próximos días se deberá afinar la propuesta económica para intentar cerrar un acuerdo y abrodar la el fichaje con el Barça.

Para ello también va a ser clave la salida de Kolo Muani. El PSG y la Juventus llevan ya varias semanas negociando el traspaso y todo indica que habría un principio de acuerdo por 40 millones de euros. Y ojo, porque esa podría ser la cantidad que quisiera destinar los parisinos por Ferran. El PSG está midiendo muy bien los esfuerzos financieros y desean financiar todas sus compras a través de las ventas.

Ferran Torres durante las celebraciones por el mundial / Oscar J. Barroso / AFP7

La salida de Barcola -piden 170 millones al Liverpool- serviria para atar a Akilouche del Mónaco y a un central de primerísimo nivel que pudiera jugar también en ocasiones de lateral derecho. Tod muy medido y estudiado con el objetivo de no tener problemas de 'fair-play' financiero. De hecho, la pérdida de Diomande se debió a que el PSG no quiso nunca pagar más de 100 millones de euros por el traspaso y el Madrid abonará 120 'kilos'.

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Contrato por 4 años

La situación con Ferran es clara. El PSG está dispuesto a darle un contrato por 4 temporadas en el que mejoraría su salario que tiene ahora en el Barça. El club blaugrana quiere retenerle, pero su renovación y ampliación de contrato debería esperar hasta el mes de septiembre y las cifras serían más modestas. Al final, decidirá el propio jugador, pero en el PSG están convencidos de que podrán ganar esta batalla porque Ferran ha dado muestras de estar interesado en un cambio de aires. La figura de Luis Enrique como técnico parisino y su renovación a largo plazo ha dado argumentos al jugador y su entorno para dar el salto.