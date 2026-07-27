Valencia Basket incorpora a Wildens Leveque

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el interior Wildens Leveque (2.11m, EE. UU. / Haití, 11/06/2000, 26 años) para que se incorpore al club por tres temporadas, hasta la 2028-29 incluida. El pívot estadounidense, con pasaporte haitiano, y por tanto cotonou, jugará en calidad de cedido en el Hestia Menorca la próxima campaña 2026-27 para sumar experiencia en Primera FEB.

Leveque llega de disputar Segunda FEB con la camiseta del Cáceres Ciudad de Baloncesto durante la temporada 2025-26, en la que fue nombrado MVP de la competición gracias a una tarjeta de 16,8 puntos, 10 rebotes y 1,2 tapones para 25 créditos de valoración de media en 32 partidos disputados.

Formación en Estados Unidos

El pívot comenzó su carrera en la NCAA de la mano de la Universidad de Carolina del Sur, donde estuvo durante tres temporadas entre 2019 y 2022. En su última campaña con los Gamecocks promedió 6,7 puntos, 4,7 rebotes y 1 tapón en 21 minutos en pista de media. En 2022 fue traspasado a la Universidad de Massachusetts, donde se quedó durante un curso y tuvo buenos minutos, antes de finalizar su carrera universitaria en la 23-24 en la Universidad Texas A&M.

Experiencia profesional en España

Leveque apostó para su primera experiencia profesional lejos de casa por el CB Marín Peixegalego que disputaba la Tercera FEB española. En el combinado gallego destacó con una media de 18,4 puntos, 10,8 rebotes, 1,5 asistencias, 1,5 tapones, 2 mates y 27,2 créditos de valoración, disputando más de 27 minutos por partido. En el partido de vuelta de la eliminatoria previa a la fase de ascenso a Segunda FEB brilló gracias a sus 29 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 2 tapones, 2 mates y 44 de valoración.

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Esos números no pasaron desapercibidos para Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que competía en Segunda FEB, por lo que se hicieron con sus servicios para la temporada 2025-26. Leveque, ya adaptado al baloncesto europeo, mantuvo sus números en el combinado extremeño. 16,8 puntos, 10 rebotes y 1,2 tapones para 25 créditos de valoración de media en 32 partidos disputados le valieron para ser MVP de la temporada en la competición. Su equipo luchó por el sueño del ascenso a Primera FEB, pero no pudo superar a Class Basquet Sant Antoni en el cruce de octavos de playoff.