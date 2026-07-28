Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

Casi 55.000 mensajes de odio en redes por el Mundial: se ceban con Francia y Lamine Yamal

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia señala que el 74% de los mensajes atentan contra la dignidad de los grupos diana mediante la deshumanización

Lamine Yamal fue objeto de mensajes de odio en redes sociales durante el mundial

Lamine Yamal fue objeto de mensajes de odio en redes sociales durante el mundial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

Madrid

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado cerca de 55.000 mensajes de odio en redes sociales durante la celebración del Mundial de fútbol, en especial contra los jugadores de la selección francesa y el español Lamine Yamal.

El 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva que se disputaba en esas fechas en Estados Unidos, México y Canadá, informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una comunicado.

Discurso de odio en redes

Discurso de odio en redes / L-EMV

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Lamine Yamal -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna- con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra el combinado francés, que ha sido diana por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera.

La final como detonante

La final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina actuó como detonante, ya que si bien los ataques contra la población latinoamericana han supuesto un 15 % del total, estos se intensificaron durante el partido entre la Roja y la Albiceleste.

El principal grupo diana, con el 66 % de los mensajes, ha sido la población procedente del norte de África, especialmente con relación a la selección de Marruecos; y el 13 % de los contenidos reportados se han dirigido contra las personas musulmanas, reproduciendo estereotipos y discursos excluyentes.

El discurso de odio detectado durante el Mundial de fútbol refleja que el 74 % de los mensajes incluyen contenidos que atentan contra la dignidad de los grupos diana por medio de la deshumanización, además del empleo de lenguaje explícitamente violento, un 50 % del total, o que llamaba a la agresión, con un 14 %.

Asimismo, el observatorio destaca que un 40 % de los discursos estaban referidos a las personas migrantes o de ascendencia extranjera como un "lastre" o "atraso" para la sociedad y un 15 % llamaba a la expulsión de estos ciudadanos del territorio español.

Noticias relacionadas

La conclusión a la que ha llegado el Oberaxe con este informe especialmente enfocado en el Mundial de fútbol es que este "puede servir como contexto para la difusión de prejuicios racistas y xenófobos que trascienden lo deportivo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  3. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

El odio en redes por el mundial se ceba con Lamine y Francia

El odio en redes por el mundial se ceba con Lamine y Francia

Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana recupera niveles de empleo previos a 2008 y marca un récord de ocupación

La Comunitat Valenciana recupera niveles de empleo previos a 2008 y marca un récord de ocupación

El incendio de la Vall d'Uixó sigue sin estar "controlado, ni perimetrado" pero la evolución es positiva

El incendio de la Vall d'Uixó sigue sin estar "controlado, ni perimetrado" pero la evolución es positiva

¿Qué es el shovelware? Así funcionan los juegos fabricados en serie para vender rápido

La Fiscalía pide 30 años por el incendio de la Vall d'Uixó y envían a prisión al agresor de San Marcel·lí

La Fiscalía pide 30 años por el incendio de la Vall d'Uixó y envían a prisión al agresor de San Marcel·lí

Gandia reforça la identificació dels refugis climàtics amb una nova senyalització en els espais municipals

Gandia reforça la identificació dels refugis climàtics amb una nova senyalització en els espais municipals

Canet recupera el espíritu del pueblo con ‘1963. El cine del sol’

Canet recupera el espíritu del pueblo con ‘1963. El cine del sol’
Tracking Pixel Contents