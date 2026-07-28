Elena Buenavida: "Da pena la marcha de Rubén pero conozco a Javi Torralba, no podían haber puesto a alguien mejor"

La tinerfeña Elena Buenavida se consagró la pasada temporada 2025-2026 como una pieza fundamental en el Valencia Basket. La exterior canaria dio un paso adelante y sin duda, fue una de las grandes artífices del doblete logrado por las taronja que conquistaron la Liga F Endesa y la Copa de la Reina. Buenavida, que ya cuenta los días para iniciar la concentración con la selección española, camino del Mundial, habla en una entrevista concedida a El Día de Tenerife, diario del grupo Editorial Prensa Ibérica, a igual que Levante-EMV, donde habla de la temporada pasada y también de sus metas para la próxima campaña.

Sobre el relevo en el banquillo taronja en el que Javier Torralba tomará las riendas tras finalizar la 'era Rubén Burgos', Elena Buenavida destaca: "Da pena porque al final Rubén llevábamos muchos años trabajando con él. Lo conocemos a la perfección y él nos conoce a la perfección. Sabemos que como toda etapa, la suya llega a su fin, pero eso nunca quita para que el sentimiento sea un poquito amargo, y más aún de tratarse de una pieza fundamental en el Valencia Basket, y después de haber ganado tantas cosas. Y por el otro lado llega Javi, que tiene muchas ganas. Quizá no sepamos muy bien por dónde va a ir, sobre todo por la falta de experiencia en la liga, pero yo lo conozco desde hace muchos años atrás, ya que me entrenó durante mis cuatro años en el Siglo XXI, y creo que no han podido poner a alguien mejor".

Un año con altibajos

Buenavida también hace balance de la temporada 25-26: "Fue un año complicado, de muchas subidas y muchas bajadas, con bastantes cambios en el equipo, y jugadoras que venían y otras que se iban. No fue nada sencillo en el día a día, y acabar la temporada habiendo ganado tanto la Copa de la Reina como la Liga, y además sin ser favoritas, nos dio un subidón increíble", afirma la jugadora taronja en El Día. Para la jugadora canaria fue una temporada muy importante como ella misma reconoce en la que volvía al primer equipo tras su cesión al Gernika: "Fue un año en el que volvía de la cesión de Gernika, con mi entrenador Rubén Burgos confiando poco a poco más en mí. A mí lo que me gusta es jugar y demostrar en la pista, y cuando te dan la oportunidad lo intentas hacer lo mejor posible". Un compromiso con el equipo que la afición taronja, con sus votaciones, premió otorgándole el Trofeo al Esfuerzo:"Algo así emociona mucho. Al final es un trofeo votado al cien por cien por la afición. Al final nosotras jugamos este deporte básicamente por ellos, y que ellos te elijan a ti como la que más se esfuerza es muy gratificante, y estoy súper agradecida. Es de los mejores premios que creo que te pueden dar dentro de este mundo".

La base canaria reconoce que la no clasificación para la Final Six de la Euroliga fue un momento amargo pero eso les permitió centrarse en la Liga: "La Euroliga se va poniendo cada vez más complicada porque hay bastantes países donde meten mucho, mucho, mucho, mucho dinero, y aunque el Valencia Basket quiera siempre luchar por estar ahí, este año justo no salió lo mejor posible. Y ahí, cuando ves que las cosas no están funcionando como querías, tienes que empezar a priorizar y enfocarte hacia otro lado, y eso fue lo que hicimos".

Sobre el doblete histórico logrado por el Valencia Basket, campeón tanto de la Liga masculina como la femenina, Buenavida resalta: "Que un club tanto con el masculino como con el femenino gane la liga el mismo año no había pasado nunca antes y eso nos motiva para que el nivel no baje".

A por el Mundial

Antes de centrarse en la nueva temporada taronja, Elena Buenavida tiene por delante otro importante reto, contribuir a que la selección española llegue lo más lejos posible en la Copa del Mundo que se celebra del 4 al 13 de septiembre en Berlín: "Ver tu nombre ahí entre jugadoras de tantísima calidad siempre hace que el orgulllito se te ponga por las nubes". Además Elena tendrá el aliciente de jugar en agosto dos partidos de preparación en su tierra, en Tenerife, el 21 ante Nigeria y el 23 ante Bélgica: "Pues estoy muy, muy, muy, muy contenta, y muy ilusionada. Jugar para mi gente va a ser un plus que espero que se note. Con la U20, hace dos años, jugamos una preparatoria allí y fue espectacular, y ahora me lo imagino y creo que aquella sensación no se puede acercar ni un poquito a lo que viviremos ahora".

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La WNBA, un sueño futuro

Elena Buenavida también deja abierta la puerta a probar fortuna en un futuro en la WNBA: "Creo que es un sueño que sigue vivo, y más a día de hoy que todo se ha expandido de una forma increíble. Sigue siendo una meta personal y es algo que me gustaría probar. Me encantaría medirme contra las mejores del mundo y ver si soy capaz de jugar allí y hacerme mi huequito allí".