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Héctor Rodas: "Ojalá Carlos Espí pudiera quedarse en el Levante UD"

El Levante UD admite que la salida del jugador no depende de ellos y que su deseo es crecer en el fútbol

Carlos Espí: "El gol es lo más importante para el delantero"

Carlos Espí: "El gol es lo más importante para el delantero"

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María Bas

La salida de Carlos Espí del Levante UD es una operación que se está cociendo a fuego lento, pero en cualquier momento puede entrar en ebullición. El futbolista de Tavernes de la Valldigna cuenta con varias ofertas de clubes del fútbol europeo y está valorando la mejor opción.

De ahí que desde el club de Orriols admitan que la concreción de la compraventa del futbolista "no depende de nosotros", tal como reconocía el director deportivo granota Héctor Rodas. En declaraciones a la Cadena Cope, Rodas pronunciaba un "ojalá" ante la posibilidad de que Espí pudiera quedarse en el Levante. El futbolista tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

En este sentido, Rodas afirmaba que la "intención de Espí será crecer en el fútbol" y si el delantero "tiene una oportunidad muy buena para él y su familia entiendo que querrá cogerla", aseguraba Rodas.

Carlos Espí ya no participó en el encuentro amistoso contra el Al Qadsiah el pasado domingo, en una muestra clara de que no hay que poner en riesgo la operación. De hecho, Espí marcó ante el Leganés en uno de los primeros amistosos del equipo que dirige Luis Castro.

Gran segunda vuelta

La gran segunda vuelta de Espí durante la pasada temporada lo puso en el escaparate. Con la llegada de Castro, el delantero ganó protagonismo y a base de goles se hizo con un puesto en el once. Su contribución (once tantos en total, de los cuales diez se registraron desde febrero) fue una de las claves para que el Levante consiguiera una salvación histórica. Con su buen hacer se ganó entrar en la prelista del Mundial 2026, aunque finalmente Luis de la Fuente confió en Borja Iglesias.

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Mandi, con el grupo

Por otro lado, el conjunto granota cuanta ya con un efectivo más para las sesiones de trabajo. Aïssa Mandi se ha incorporado a la disciplina levantinista tras regresar de su periodo vacacional después de disputar el Mundial con la Selección de Argelia. El central se puso este martes a las órdenes del entrenador Luís Castro en el primer entrenamiento de la semana, por lo que el técnico ya dispone del central para continuar preparando el estreno liguero.  El equipo se ejercitará en la Ciudad Deportiva hasta el viernes y el sábado, a las 10:00 horas, disputará su cuarto partido de pretemporada frente al Albacete Balompié.

Mandi, en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol

Mandi, en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol / L-EMV

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