Inglaterra abre la brecha entre titulares y descartes del Valencia CF

El Valencia CF de la 26-27 sigue tomando forma antes del inicio de la liga. Con mucho trabajo por hacer, el equipo se ha desplazado hasta Inglaterra para verse las caras con el Derby County, rival al que se enfrentará este martes a partir de las 16:00 horas. El partido, que se disputará sin presencia de la prensa, será la cuarta prueba para el equipo dirigido por Carlos Corberán.

El técnico de Cheste pretende ir resolviendo incógnitas para ir perfilando un once de mejores garantías, hasta encontrar la primera apuesta titular que planteará en la primera jornada de liga. Para el partido, según ha adelantado Cope Valencia, se disputarán dos partes de 60 minutos. De hecho, el equipo se ha ejercitado ya este martes por la mañana en las instalaciones.

Objetivo: recuperar sensaciones positivas

La pretemporada del Valencia CF hasta ahora está dejando muchas dudas. Las derrotas ante Petro de Luanda y CD Castellón dejan en evidencia que queda mucho trabajo por delante.Hoy en St. George’s Park el Valencia se blinda en secreto como en el stage de Girona, pero el sábado ante el Stoke City (19:30h) se podrá seguir en À Punt la actuación del equipo de Corberán. Hasta ahora, las notas positivas recaen en los fichajes, especialmente en la incorporación de Ryunosuke Sato.

El extremo japonés brilló en la única victoria del Valencia CF esta pretemporada ante el CD Eldense. El nipón dejó un golazo por la escuadra y se mantuvo muy activo a lo largo de toda la primera mitad, antes de amarrar la victoria al final de los 90 minutos por tres goles a cero. El pasado sábado, otra de las caras nuevas como es Aliou Dieng también vio portería, con otro golazo cuando el encuentro llegaba a su fin.

Dieng en el partido contra el Castellón / Fernando Bustamante

Principales ausencias

Para este stage de Inglaterra, el Valencia CF ha viajado sin Umar Sadiq, que terminó con molestias el partido frente a los ‘orelluts’ y sin Rubo Iranzo, que se vio obligado a retirarse del entrenamiento del viernes. Foulquier también se queda en Paterna para seguir con su recuperación junto a los lesionados de larga duración Copete y Diego López. Los que sí que se han subido al avión son jugadores como Pepelu, cuya presencia estaba en duda por problemas físicos y Arnaut Danjuma, que todavía no ha disputado ni un solo minuto en toda la preparación.

La expedición valencianista la completan varios jugadores del filial: Abril, Alain, Wanjala, Córdoba, Gamón, Monferrer, Aimar, Otorbi, Mayol y Jaume Durà estarán disponibles para Corberán.

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Arnaut Danjuma celebrando un gol / SD

Posibles salidas

El apartado de salidas del Valencia CF se encuentra también en stand by. El club solamente ha logrado dar salida a Cenk Özkacar rumbo al Trabzonspor y a Baptiste Santamaría, que recaló en Grecia. Sin embargo, para que lleguen futbolistas para reforzar las posiciones de extremo y lateral derecho, Corberán debe decidir qué hacer con jugadores como Danjuma, Almeida y Raba. El primero se quedó fuera del stage de Girona y en los próximos dos partidos, de no participar, habrá recibido un mensaje claro para buscar una salida. Al igual que Dani Raba, cuyo papel la temporada pasada fue residual pero sí que ha contado para Corberán en los partidos disputados en el Antonio Puchades. La salida de Almeida parece más complicada.