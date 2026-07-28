El Inter de Milán llama a César Tárrega
El defensor de Aldaia, con contrato hasta 2030, es una de las prioridades del campeón de la Serie A en el mercado de fichajes
El Inter de Milán ha llamado al central del Valencia CF César Tárrega monstrando interés para que el defensor de Aldaia se incorpore al conjunto neroazzurro. Se trata de una primera toma de contacto para conocer las condiciones contractuales del valencianista y su predisposición en jugar en el actual campeón del Calcio, tal como avanzó ayer Damiano Er Faina, especialista en el ‘mercato’. El conjunto italiano está a punto de hacer oficial de llegada de John Stones, ex del City, y pelea por la contratación del 'Cuti' Romero, central argentino propiedad del Tottenham.
Tárrega tiene contrato hasta junio de 2030 tras la renovación firmada el pasado verano, en una de las primeras operaciones de Ron Gourlay. También ampliaron su contrato Diego López y Javi Guerra. Según Transfermarkt, el actual valor de mercado del central de Aldaia es de 9 millones de euros, tras alcanzar un pico de 15 en diciembre de 2025.
Fijo para Corberán
Durante la pasada temporada, Tárrega disputó un total de 35 partidos (32 de Liga y 3 de Copa), con 2.762 minutos, en los que vio ocho cartulinas amarillas. El aldaiero fue uno de los fijos de Carlos Corberán en el centro de la zaga, excepto en los primeros meses de 2026 tras sufrir una lesión de rodilla.
Para este curso, Tárrega compite por un puesto en la retaguardia junto a Justin de Hass (reciente fichaje) y Mouctar Diakhaby,recuperado de su lesión. De momento, ha participado en ambos amistosos (ante Eldense y Castellón) compartiendo defensa con Wanjala y De Haas.
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