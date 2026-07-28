Rodrigo Hernández se corona como el capitán de oro de la selección

Es imposible hablar de jerarquía, control y distribución en el centro del campo de la selección española sin mencionar a Rodrigo Hernández. El capitán del combinado nacional fue el encargado de levantar el trofeo que proclamaba a España campeona del mundo, pero minutos antes había recibido el único trofeo de oro que le faltaba en su colección personal: el Balón de Oro del Mundial que le proclamaba como mejor jugador del torneo.

Desde su explosión, el centrocampista madrileño se ha convertido en uno de los mejores mariscales de campo sobre la faz de la Tierra. Dirige, defiende, corta, distribuye, incluso es capaz de asistir y de marcar. Prueba de ello es la gran relevancia que gana en cualquier equipo al que va: Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City y la selección española son las pruebas fehacientes de la gran influencia que tiene en cualquier campo de juego que pisa. A sus treinta años ya es poseedor del Balón de Oro de France Football y del Balón de Oro del Mundial, un mérito que tan solo han conseguido cinco jugadores antes que él: Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Luka Modric y Leo Messi, a quien le privó de revalidar título el pasado domingo 19 de julio. Son algunos de los premios individuales que le han valido para consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo.

La colección de premios individuales

Desde que comenzó a adquirir galones en el equipo inglés, el jugador se convirtió en una pieza clave del equipo que hasta ahora entrenaba Pep Guardiola. Ya se alzó con el título de la Supercopa de Europa en 2018 con el Atlético de Madrid, venciendo al Real Madrid en el derbi de la capital que valía un título europeo. Al finalizar la temporada fichó por el equipo inglés, equipo en el que sigue sumando partidos, y títulos, por el momento.

Rodrigo Hernández en el partido de semifinales contra Francia / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

Desde su llegada a Manchester, el jugador ha logrado cuatro Premiers, tres copas de la liga, dos FA Cup, una supercopa, una Champions League y un Mundial de clubes, todo sin contar la selección nacional. De los campeonatos en los que triunfó, fue seleccionado como mejor jugador de la temporada en la máxima competición europea, mejor jugador de la final que ganó y Balón de Oro del Mundial de Clubes.

A todo ello hay que sumarle los méritos conseguidos con la selección española. Fue nombrado mejor jugador de la fase final de la UEFA Nations League que ganó España en 2023, Mejor jugador del torneo de la Eurocopa que levantó Morata en 2024 y Balón de Oro del Mundial de 2026, que él mismo alzó como capitán. Una carrera dorada que alcanzó su máximo esplendor en 2024, cuando recibió el Balón de Oro que reconoce al mejor jugador de cada temporada.

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Rodrigo Hernández en la Final del Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Victor Mon / Europa Press

Una carrera futbolística catapultada hacia las estrellas y a la que aún le queda recorrido. El jugador es el primer y único jugador en ganar varios de los trofeos más importantes del planeta siendo elegido como el mejor jugador de todos y cada uno de los partidos que decidían al campeón.