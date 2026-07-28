El Valencia CF se impone al Derby County con dos goles de Danjuma

El Valencia CF ha logrado su segunda victoria de la pretemporada. El conjunto de Carlos Corberán se ha impuesto al Derby County FC, de la Championship, por 1-2, con dos goles de Danjuma, en sus primeros minutos del curso. El encuentro ha sido calificado por el club como una sesión de entrenamiento y se ha disputado a puerta cerrada.

De la información que ha facilitado el club, se desprende que el técnico de Cheste ha combinado dos equipos en cada tiempo, según anunció la Cope de una hora cada parte. En este sentido, el Valencia no ha especificado los once de cada uno de los periodos y simplemente ha especificado los jugadores que han participado: Vicent Abril y Cristian Rivero; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro. De ese orden podría desprenderse que el inicial era el formado por Vicent Abril; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Dieng, Javi Guerra; Rioja, Sato y Hugo Duro. De hecho, en las fotografías facilitadas por el club, coinciden en el terreno de juego Guido y Hugo Duro por un lado, y Almeida, Raba, Jesús Vázquez y Danjuma por otro.

Guido, en un lance del partido, con Hugo Duro atento / VCF

En los próximos días, el Valencia continuará entrenando en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputará un encuentro amistoso ante el Stoke City FC en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular). Hasta el momento, el conjunto de Corberán ha ganado dos partidos (Eldense 3-0 y Derbi County 1-2) mientras que ha caído derrotado frente al Petro de Luanda (1-3) y Castellón (1-2).

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Fernando Bustamante

Después de esta concentración en tierras inglesas, el equipo volverá a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja (8 de agosto a las 21:00h) en el Camp de Mestalla.