Xavi Albert define su cuerpo técnico en Valencia Basket con nuevas incorporaciones

Novedades en el cuerpo técnico del Valencia Basket. El club ha hecho oficial, a través de un comunicado, el cuerpo técnico completo para la próxima temporada 2026/2027. Con Xavi Albert a la cabeza para afrontar su estreno dirigiendo el banquillo taronja en el segundo curso del Roig Arena.

El técnico valenciano tendrá como entrenadores ayudantes a Israel González, novedad este curso, Juan Maroto y Vicent Revert. Por otra parte, el staff de entrenadores tendrá dos novedades para este curso con el regreso de Javi Vilaplana, que ya estuvo en el cuerpo técnico taronja como ayudante entre 2017 y 2023, y la incorporación de Guillem González, entrenador de L’Alqueria del Basket, a las tareas de vídeo junto a Vilaplana. Alfonso Castilla alargará un curso más su extensa trayectoria como delegado. Por último, como encargado de material se incorpora Eduardo Fernández, quien sustituirá a Paco Plaza, que deja el club tras 18 temporadas. Rafa Jiménez continúa como analista de datos.

Organigrama del primer equipo de Valencia Basket / L-EMV

Un cuerpo técnico muy completo para afrontar una temporada exigente con el nuevo proyecto a las órdenes de Xavi Albert. El 'fichaje' para el banquillo del Valencia basket esta temporada, la gran novedad, es Israel González, que cuenta con una larga trayectoria en equipos como Gran Canaria, donde fue ayudante, o el Alba Berlín, en el que fue primer entrenador entre 2021 y 2025, por lo que tiene experiencia dirigiendo partidos en Euroliga. Ahora se incorpora desde el Pallacanestro Trieste, donde ejerció de entrenador principal la pasada temporada.

Javi Vilaplana, por su parte, ya estuvo en el cuerpo técnico taronja como ayudante entre 2017 y 2023. Después de una campaña como entrenador del CEB Llíria, vuelve para realizar las labores de vídeo y desarrollo de jugadores. En cuanto a Guillem González, entrenador de L’Alqueria del Basket, hará las tareas de vídeo junto a Vilaplana. Por último, Ángel Cepeda continuará con el trabajo específico para el desarrollo individual de los jugadores y la estadística post partido.

Xavi Albert / Miguel Ángel Polo / EFE

Preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina

El staff técnico del primer equipo masculino volverá a contar, además, con la permanente ayuda del Departamento de Rendimiento, que engloba las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina con Pedro Cotolí liderando este grupo de trabajo.

El doctor Vicente Sebastià repetirá en su función como máximo responsable médico del club, tanto para las plantillas profesionales como para los equipos de L’Alqueria del Basket. El doctor Álvaro Sala sigue en el cargo de doctor de la primera plantilla masculina.

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Pau Alcácer y Rubén Portes serán un año más los encargados de estructurar y supervisar la preparación física de nuestro primer equipo masculino. Esta temporada habrá un total de tres fisioterapeutas en el trabajo diario del equipo, uno más que la pasada campaña. A Joan Martínez y Pablo Duarte se une Diego Naturil, que estuvo los dos últimos cursos como fisioterapeuta del equipo femenino. Por otro lado, Luis Royuela continuará como nutricionista y Borja Ricart, coordinador de preparación física de L’Alqueria, estará como analista de datos de rendimiento.