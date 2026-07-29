Arnaut Danjuma saca la cabeza

El Valencia CF logró este martes su segunda victoria de la pretemporada. El conjunto de Carlos Corberán se impuso al Derby County FC, de la Championship, por 1-2, con dos goles de Danjuma, en sus primeros minutos del curso para el punta tulipán. El encuentro fue calificado por el club como una sesión de entrenamiento y se disputó a puerta cerrada.

De la información que facilitó el club a la conclusión del choque, se desprendía que el técnico de Cheste combinó dos equipos en cada tiempo, según anunció la Cope de una hora cada uno. En este sentido, el Valencia no especificó, como sí hizo en choques anteriores, los once de cada uno de los periodos y simplemente detalló los jugadores que participaron: Vicent Abril y Cristian Rivero; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

De ese orden podría deducirse que el inicial era el formado por Vicent Abril; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Dieng, Javi Guerra; Rioja, Sato y Hugo Duro. De hecho, en las fotografías facilitadas por el propio club, coinciden en el terreno de juego Guido y Hugo Duro por un lado, y Almeida, Raba, Jesús Vázquez y Danjuma por otro.

Guido, en un lance del partido, con Hugo Duro atento / VCF

El nombre del partido fue Danjuma. El atacante neerlandés, uno de los fichajes estrella de la pasada temporada, sacó la cabeza y anotó los dos tantos de la victoria. El futbolista disputaba sus primeros minutos de la pretemporada y se reivindicó. Y es que en los tres partidos preparatorios anteriores, Danjuma no había tenido minutos en un claro mensaje de Corberán de que debe buscarse una salida. Jugadores como Rioja y Sato están por delante del neerlandés.

Danjuma no marcaba con el Valencia desde octubre, cuando anotó uno de los tantos (y una asistencia) ante el débil Maracena en la Copa del Rey. Previamente, la Cobra había picado tres veces: en la victoria ante el Getafe (3-0), el empate frente al Espanyol en Cornellà (2-2) y ante el Oviedo en Mestalla (1-2), en la famosa derrota donde la temporada cambió. En aquel partido, Danjuma, con 1-0 en el marcador, marró un penalti y los asturianos acabaron dando la vuelta al partido.

Vázquez, Raba y Almeida felicitan a Danjuma por uno de sus goles / VCF

La estrella de Danjuma se fue apagando poco a poco y en el último tercio de competición perdió protagonismo, partiendo desde el banquillo o directamente no jugando. De hecho, en los diez últimos encuentros, solo disputó 70 minutos repartidos en cuatro choques.

Sigue la preparación

En los próximos días, el Valencia continuará entrenando en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputará un encuentro amistoso ante el Stoke City FC en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular). Hasta el momento, el conjunto de Corberán ha ganado dos partidos (Eldense 3-0 y Derbi County 1-2) mientras que ha caído derrotado frente al Petro de Luanda (1-3) y Castellón (1-2).

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Fernando Bustamante

Después de esta concentración en tierras inglesas, el equipo volverá a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja (8 de agosto a las 21:00h) en el Camp de Mestalla.