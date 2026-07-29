La Comunitat Valenciana se apunta al Europeo de Birmingham

La Comunitat Valenciana ha dicho "presente" para la disputa del Campeonato Europeo de Atletismo, que se celebrará en Birmingham, Inglaterra, del 10 al 16 de agosto. Esta mañana, la Federación Española ha anunciado una lista de 77 atletas que acudirán a la competición, a expensas de otros 18 que están a la espera de conocer su posición final en el clasificatorio, el "Road to Birmingham".

Tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, y un vallista, Quique Llopis, son los cuatro atletas de la Comunitat Valenciana seleccionados por Pepe Peiró para disputar el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra) del 10 al 16 de agosto. Andrea Sales, lanzadora de martillo de Montalba, Castellón, debería ser la quinta cuando se cierre el "Road to Birmingham", la clasificación por puntos para completar el número de atletas por prueba que no siempre se alcanza con los que han logrado la mínima directa.

Cáceres, que cumplirá 35 años en septiembre, disputará así su séptimo Europeo. El primero fue en 2010, en Barcelona, donde batió el récord de Europa sub-20 con un salto de 8,27 metros. Desde entonces, ha ido superando importantes escollos y se ha quedado varias veces a las puertas del podio de las tres grandes competiciones, incluido el Europeo, donde el saltador de Onil ha sido finalista en cuatro ocasiones, sumando un par de cuartos puestos en Zúrich 2014 y Múnich 2022. El atleta entrenado por Iván Pedroso llega décimo en el ranking europeo del año con 8,19 m.

Eusebio Cáceres disputará su séptimo europeo / FACV/Sportmedia

Lester Lescay, de 24 años, obtuvo el bronce en el Europeo ‘indoor’ de 2025, y se trata de un atleta a tener en cuenta debido a su marca personal de 8,37, que obtuvo todavía como cubano, antes de la nacionalización. El atleta entrenado por Luis Felipe Mélix ha saltado 8,22 este año y llega como noveno en el ranking.

Quique Llopis tiene 26 años y defiende su medalla de plata en el anterior torneo, el de Roma, cuando terminó segundo y solo fue superado por el italiano Lorenzo Simonelli. Esta temporada llega algo retrasado en el ranking (decimocuarto con 13.31) de los 110 metros vallas por culpa de unas molestias. El vallista de Bellreguard, entrenado por Toni Puig, asegura que va a llegar con opciones de luchar por todo en un año en el que ya ha logrado ser subcampeón del mundo en pista cubierta.

Diame, de 29 años y que comparte entrenador con Eusebio Cáceres, sigue buscando estrenar su medallero en competiciones al aire libre, después de las logradas bajo techo: dos bronces en Mundiales ‘indoor’. La valenciana fue octava en 2024 y en este tercer Europeo quiere luchar por subir al podio. Diame es la octava del ranking europeo del año con una marca de 6,85, aunque, según reportan varios entrenamientos que ha hecho esta temporada, puede lograr saltar mucho más.

Lester Lescay llega noveno en el ranking / FACV/Sportmedia

A expensas de ver que pasa

Andrea Sales estará casi con total probabilidad. La lanzadora de martillo, de solo 19 años, acudirá a su primer gran campeonato después de haber roto este año la barrera de los 70 metros. El pasado fin de semana derrotó a la plusmarquista nacional, Laura Redondo, en el Campeonato de España y llega a Birmingham en el puesto 26 del ranking (70,58).

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Pepe Peiró, se muestra optimista pese a los últimos resultados obtenidos: "Ya hemos ido a otros campeonatos donde las previsiones eran diferentes. La confianza en el equipo es plena porque nos van a volver a demostrar de lo que son capaces". "Podemos estar de nuevo en la horquilla de las ocho a diez medallas", añade el seleccionador nacional, que también es valenciano.