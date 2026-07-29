Foios anima con una gran lona a Ferran Torres a que celebre con sus vecinos el Mundial

El municipio valenciano de Foios sigue demostrando el orgullo que les produce Ferran Torres, después de que este anotara el gol de la victoria que dio a España el Mundial de 2026. El Ayuntamiento ha anunciado que ha colocado una gran lona en la fachada del edificio para invitar al delantero a celebrar el título junto a su gente. El mensaje que se puede leer, situado en una de las zonas más transitadas del pueblo, dice: "Que gran és ser de Foios. Gràcies, Ferran!". Tal y como ha anunciado en su cuenta de Instagram la regidora d'Esports i Participació Ciutadana de la localidad, la lona "simboliza el orgullo de un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial".

Foios, una población de menos de 8.000 habitantes situada en la comarca en l’Horta Nord, vivió una noche histórica durante la final disputada en Nueva Jersey después de que fuera un paisano el autor del tanto del triunfo. Centenares de vecinos se reunieron en la plaza del pueblo para ver el partido en una pantalla gigante que el propio Ayuntamiento instaló y estallaron de alegría cuando Ferran marcó en la prórroga el gol decisivo que otorga a España su segunda estrella mundial, con festejos que se alargaron hasta altas horas de la madrugada.

Desde entonces, el municipio no ha dejado de rendir homenaje a su futbolista. Tras una noche de celebraciones, la misma mañana del lunes el alcalde anunció la intención de nombrar a Ferran como hijo predilecto del pueblo, como manera de agradecerle lo conseguido. El futbolista, por su parte, después de la celebración y la rúa por Madrid, se marchó a Ibiza con su compañero Marcos Llorente, donde sigue disfrutando del triunfo y relajándose antes de volver a incorporarse a la disciplina del FC Barcelona.

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La segunda semana de agosto comienzan las fiestas del pueblo, pero se espera que el ex del Valencia y Manchester City, comparezca antes por el municipio para poder celebrar los actos conmemorativos. Todo esto llega en un momento de incertidumbre acerca del futuro del futbolista, puesto que el contrato con el Barça expira el verano que viene y el Paris Saint-Germain se ha movido con fuerza para ficharlo y que se reúna de nuevo con Luis Enrique, con quien ya coincidió cuando este fue seleccionador de la Selección Española y que fue precisamente él quien le hizo debutar con la absoluta.