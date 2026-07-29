El Valencia Basket ya conoce su calendario para la EuroLeague 26-27: calendario completo, rivales y las claves de la temporada

El Valencia Basket ya conoce el calendario completo de la temporada 2026-27 de la EuroLeague. El sueño de la máxima competición europa regresa en una temporada ilusionante en la que el conjunto taronja buscará consolidarse entre la élite del baloncesto europeo y luchar por un puesto entre los mejores de la competición como la pasada campaña, donde perdió en semifinales de la Final Four ante el Real Madrid. El equipo dirigido por Xavi Albert afrontará un exigente recorrido de 38 jornadas, con enfrentamientos ante los mejores clubes del continente y un estreno de máxima exigencia en Turquía.

El equipo taronja comenzará la competición el viernes 25 de septiembre de 2026 en la pista del Besiktas Istanbul. Es la segunda participación en la EuroLeague del equipo turco, que no jugaba la máxima competición continental desde 2013. La semana siguiente estrenará la segunda temporada del Roig Arena recibiendo a Kosner Baskonia el martes 29 de septiembre a las 20:30 horas. Será el inicio de una temporada en la que Valencia Basket tendrá que medir sus fuerzas ante históricos como Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, Partizan o Bayern de Múnich, además de nuevos proyectos como Dubai Basketball y el regreso del Besiktas.

De nuevo, será un calendario de lo más exigente en la máxima competición europea, con 38 jornadas entre el 25 de septiembre y el 16 de abril. La fase regular se cerrará con la visita a Olympiacos, vigente campeón de la Euroleague y con Jean Montero en su plantilla, que volverá a València por primera vez tras su marcha, que tendrá lugar el mismo viernes 16 de abril, a las 20:15h horario de España.

Un inicio exigente para el conjunto taronja

El calendario no da tregua desde el comienzo. Tras visitar al Besiktas, Valencia Basket recibirá a Baskonia antes de viajar a la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne. Después llegarán dos partidos consecutivos en casa frente a Hapoel Tel Aviv y Olympiacos, dos rivales llamados a pelear por la Final Four.

Durante el primer tramo de la temporada también destacan los encuentros ante Fenerbahce, FC Barcelona, Armani Milán y Partizan, un bloque de partidos que servirá para medir el verdadero potencial del conjunto valenciano. Uno de los partidos más esperados será el enfrentamiento contra el Real Madrid, que se disputará el 17 de diciembre en el Movistar Arena. La vuelta llegará el 1 de abril en Valencia, en una de las últimas jornadas de la fase regular y que podría resultar decisiva para las aspiraciones de ambos equipos. También serán especialmente atractivos los dos clásicos españoles frente al FC Barcelona y los duelos regionales contra Kosner Baskonia, siempre marcados por la igualdad y la intensidad.

Además, el calendario incluye visitas complicadas a canchas históricas como El Pireo, Belgrado, Kaunas, Bolonia, Múnich o Estambul, escenarios donde tradicionalmente resulta muy complicado sumar victorias.

Este es el calendario completo

Jornada 1

Viernes 25 de septiembre – 19:00

Besiktas Istanbul – Valencia Basket

Jornada 2

Martes 29 de septiembre – 20:30

Valencia Basket – Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz

Jornada 3

Viernes 2 de octubre – 20:00

LDLC ASVEL Villeurbanne – Valencia Basket

Jornada 4

Jueves 8 de octubre – 20:30

Valencia Basket – Hapoel IBI Tel Aviv

Jornada 5

Martes 13 de octubre – 21:00

Valencia Basket – Olympiacos Piraeus

Jornada 6

Jueves 15 de octubre – 20:30

Valencia Basket – Maccabi Rapyd Tel Aviv

Jornada 7

Viernes 23 de octubre – 20:45

Paris Basketball – Valencia Basket

Jornada 8

Martes 27 de octubre – 20:30

Valencia Basket – Fenerbahce Istanbul

Jornada 9

Viernes 30 de octubre – 20:30

FC Barcelona – Valencia Basket

Jornada 10

Jueves 5 de noviembre – 20:30

Armani Olimpia Milan – Valencia Basket

Jornada 11

Jueves 12 de noviembre – 20:30

Valencia Basket – FC Bayern Munich

Jornada 12

Martes 17 de noviembre – 20:45

Partizan Mozzart Bet Belgrade – Valencia Basket

Jornada 13

Jueves 19 de noviembre – 21:00

Valencia Basket – Virtus Bologna

Jornada 14

Martes 24 de noviembre – 20:30

Valencia Basket – Panathinaikos Athens

Jornada 15

Jueves 3 de diciembre – 18:30

Anadolu Efes Istanbul – Valencia Basket

Jornada 16

Viernes 11 de diciembre – 20:30

Valencia Basket – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade

Jornada 17

Martes 15 de diciembre – 20:30

Valencia Basket – Dubai Basketball

Jornada 18

Jueves 17 de diciembre – 20:45

Real Madrid – Valencia Basket

Jornada 19

Miércoles 23 de diciembre – 19:00

Zalgiris Kaunas – Valencia Basket

Jornada 20

Martes 29 de diciembre – 20:30

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz – Valencia Basket

Jornada 21

Jueves 7 de enero – 20:30

Valencia Basket – Partizan Mozzart Bet Belgrade

Jornada 22

Martes 12 de enero – 20:15

Panathinaikos Athens – Valencia Basket

Jornada 23

Jueves 14 de enero – 19:00

Hapoel IBI Tel Aviv – Valencia Basket

Jornada 24

Viernes 22 de enero – 20:30

Valencia Basket – LDLC ASVEL Villeurbanne

Jornada 25

Jueves 28 de enero – 20:30

FC Bayern Munich – Valencia Basket

Jornada 26

Miércoles 3 de febrero – 20:45

Valencia Basket – Armani Olimpia Milan

Jornada 27

Viernes 5 de febrero – 20:45

Valencia Basket – FC Barcelona

Jornada 28

Jueves 11 de febrero – 20:30

Valencia Basket – Paris Basketball

Jornada 29

Jueves 4 de marzo – 20:30

Valencia Basket – Zalgiris Kaunas

Jornada 30

Miércoles 10 de marzo – 17:00

Dubai Basketball – Valencia Basket

Jornada 31

Viernes 12 de marzo – 18:45

Fenerbahce Istanbul – Valencia Basket

Jornada 32

Jueves 18 de marzo – 20:05

Maccabi Rapyd Tel Aviv – Valencia Basket

Jornada 33

Miércoles 24 de marzo – 20:30

Valencia Basket – Besiktas Istanbul

Jornada 34

Viernes 26 de marzo – 20:00

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Valencia Basket

Jornada 35

Jueves 1 de abril – 20:30

Valencia Basket – Real Madrid

Jornada 36

Martes 6 de abril – 20:30

Virtus Bologna – Valencia Basket

Jornada 37

Jueves 8 de abril – 20:30

Valencia Basket – Anadolu Efes Istanbul

Jornada 38

Viernes 16 de abril – 20:15

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