El Valencia Basket ya conoce su calendario para la EuroLeague 26-27: calendario completo, rivales y las claves de la temporada
El conjunto taronja iniciará la máxima competición europea en la pista de Besiktas Istanbul, el Baskonia será el primer rival en visitar el Roig Arena
Mari Carmen Gallart
El Valencia Basket ya conoce el calendario completo de la temporada 2026-27 de la EuroLeague. El sueño de la máxima competición europa regresa en una temporada ilusionante en la que el conjunto taronja buscará consolidarse entre la élite del baloncesto europeo y luchar por un puesto entre los mejores de la competición como la pasada campaña, donde perdió en semifinales de la Final Four ante el Real Madrid. El equipo dirigido por Xavi Albert afrontará un exigente recorrido de 38 jornadas, con enfrentamientos ante los mejores clubes del continente y un estreno de máxima exigencia en Turquía.
El equipo taronja comenzará la competición el viernes 25 de septiembre de 2026 en la pista del Besiktas Istanbul. Es la segunda participación en la EuroLeague del equipo turco, que no jugaba la máxima competición continental desde 2013. La semana siguiente estrenará la segunda temporada del Roig Arena recibiendo a Kosner Baskonia el martes 29 de septiembre a las 20:30 horas. Será el inicio de una temporada en la que Valencia Basket tendrá que medir sus fuerzas ante históricos como Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, Partizan o Bayern de Múnich, además de nuevos proyectos como Dubai Basketball y el regreso del Besiktas.
De nuevo, será un calendario de lo más exigente en la máxima competición europea, con 38 jornadas entre el 25 de septiembre y el 16 de abril. La fase regular se cerrará con la visita a Olympiacos, vigente campeón de la Euroleague y con Jean Montero en su plantilla, que volverá a València por primera vez tras su marcha, que tendrá lugar el mismo viernes 16 de abril, a las 20:15h horario de España.
Un inicio exigente para el conjunto taronja
El calendario no da tregua desde el comienzo. Tras visitar al Besiktas, Valencia Basket recibirá a Baskonia antes de viajar a la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne. Después llegarán dos partidos consecutivos en casa frente a Hapoel Tel Aviv y Olympiacos, dos rivales llamados a pelear por la Final Four.
Durante el primer tramo de la temporada también destacan los encuentros ante Fenerbahce, FC Barcelona, Armani Milán y Partizan, un bloque de partidos que servirá para medir el verdadero potencial del conjunto valenciano. Uno de los partidos más esperados será el enfrentamiento contra el Real Madrid, que se disputará el 17 de diciembre en el Movistar Arena. La vuelta llegará el 1 de abril en Valencia, en una de las últimas jornadas de la fase regular y que podría resultar decisiva para las aspiraciones de ambos equipos. También serán especialmente atractivos los dos clásicos españoles frente al FC Barcelona y los duelos regionales contra Kosner Baskonia, siempre marcados por la igualdad y la intensidad.
Además, el calendario incluye visitas complicadas a canchas históricas como El Pireo, Belgrado, Kaunas, Bolonia, Múnich o Estambul, escenarios donde tradicionalmente resulta muy complicado sumar victorias.
Este es el calendario completo
Jornada 1
Viernes 25 de septiembre – 19:00
Besiktas Istanbul – Valencia Basket
Jornada 2
Martes 29 de septiembre – 20:30
Valencia Basket – Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Jornada 3
Viernes 2 de octubre – 20:00
LDLC ASVEL Villeurbanne – Valencia Basket
Jornada 4
Jueves 8 de octubre – 20:30
Valencia Basket – Hapoel IBI Tel Aviv
Jornada 5
Martes 13 de octubre – 21:00
Valencia Basket – Olympiacos Piraeus
Jornada 6
Jueves 15 de octubre – 20:30
Valencia Basket – Maccabi Rapyd Tel Aviv
Jornada 7
Viernes 23 de octubre – 20:45
Paris Basketball – Valencia Basket
Jornada 8
Martes 27 de octubre – 20:30
Valencia Basket – Fenerbahce Istanbul
Jornada 9
Viernes 30 de octubre – 20:30
FC Barcelona – Valencia Basket
Jornada 10
Jueves 5 de noviembre – 20:30
Armani Olimpia Milan – Valencia Basket
Jornada 11
Jueves 12 de noviembre – 20:30
Valencia Basket – FC Bayern Munich
Jornada 12
Martes 17 de noviembre – 20:45
Partizan Mozzart Bet Belgrade – Valencia Basket
Jornada 13
Jueves 19 de noviembre – 21:00
Valencia Basket – Virtus Bologna
Jornada 14
Martes 24 de noviembre – 20:30
Valencia Basket – Panathinaikos Athens
Jornada 15
Jueves 3 de diciembre – 18:30
Anadolu Efes Istanbul – Valencia Basket
Jornada 16
Viernes 11 de diciembre – 20:30
Valencia Basket – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
Jornada 17
Martes 15 de diciembre – 20:30
Valencia Basket – Dubai Basketball
Jornada 18
Jueves 17 de diciembre – 20:45
Real Madrid – Valencia Basket
Jornada 19
Miércoles 23 de diciembre – 19:00
Zalgiris Kaunas – Valencia Basket
Jornada 20
Martes 29 de diciembre – 20:30
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz – Valencia Basket
Jornada 21
Jueves 7 de enero – 20:30
Valencia Basket – Partizan Mozzart Bet Belgrade
Jornada 22
Martes 12 de enero – 20:15
Panathinaikos Athens – Valencia Basket
Jornada 23
Jueves 14 de enero – 19:00
Hapoel IBI Tel Aviv – Valencia Basket
Jornada 24
Viernes 22 de enero – 20:30
Valencia Basket – LDLC ASVEL Villeurbanne
Jornada 25
Jueves 28 de enero – 20:30
FC Bayern Munich – Valencia Basket
Jornada 26
Miércoles 3 de febrero – 20:45
Valencia Basket – Armani Olimpia Milan
Jornada 27
Viernes 5 de febrero – 20:45
Valencia Basket – FC Barcelona
Jornada 28
Jueves 11 de febrero – 20:30
Valencia Basket – Paris Basketball
Jornada 29
Jueves 4 de marzo – 20:30
Valencia Basket – Zalgiris Kaunas
Jornada 30
Miércoles 10 de marzo – 17:00
Dubai Basketball – Valencia Basket
Jornada 31
Viernes 12 de marzo – 18:45
Fenerbahce Istanbul – Valencia Basket
Jornada 32
Jueves 18 de marzo – 20:05
Maccabi Rapyd Tel Aviv – Valencia Basket
Jornada 33
Miércoles 24 de marzo – 20:30
Valencia Basket – Besiktas Istanbul
Jornada 34
Viernes 26 de marzo – 20:00
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Valencia Basket
Jornada 35
Jueves 1 de abril – 20:30
Valencia Basket – Real Madrid
Jornada 36
Martes 6 de abril – 20:30
Virtus Bologna – Valencia Basket
Jornada 37
Jueves 8 de abril – 20:30
Valencia Basket – Anadolu Efes Istanbul
Jornada 38
Viernes 16 de abril – 20:15
Olympiacos Piraeus – Valencia Basket
Fuente: Superdeporte
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