La hemeroteca destroza al Valencia CF con el lateral derecho: un fichaje en seis años

El Valencia CF sigue con el lateral derecho como su principal objetivo y lo hace por no tener trabajada la posición en los últimos años. Los datos están sobre la mesa y asustan. Desde la llegada de Thierry Rendall por 12 millones, el Valencia CF ha incorporado a tres jugadores para esa posición y solo uno es en propiedad: Dimitri Foulquier. Y podría darse el caso de que es porque la posición está muy bien cubierta, como podría suceder en alguna que otra posición (tampoco está tan claro eso), pero la realidad es que el cuadro valencianista lleva muchos mercados y años tratando de mejorar ese perfil. Sin suerte y sin acierto. Y este verano de 2026 está siendo la punta del iceberg.

En el año 2019 llegaba un Thierry Rendall joven, que todavía tenía que aprender a defender y con unas carencias tácticas enormes. Algunas de ellas las fue corrigiendo e incluso cuando estuvo bien físicamente -no demasiadas veces- el portugués sí invitó a cierto optimismo. Eso se acababa cada vez que tenía que ausentarse por una lesión y por problemas físicos. En el verano de 2020 llegó la desbandada en plantilla y ahí el club decidió no invertir en jugadores. Mucho menos en el lateral derecho.

Un año después, en el 2021, Bordalás llegaba con la premisa del bronco y copero y lo hizo con acierto en ese sentido, ya que llevó al equipo a una final de la Copa del Rey. Ese verano fue el último el único desde la llegada de Thierry en el que el Valencia CF firmó a alguien en propiedad. Alguien que conocía Bordalás y alguien que podía dar al equipo cierto nivel de competitividad y de intensidad. Foulquier era el elegido para doblar posición con Thierry a cambio de 12 millones de euros. Y eso visto y lo visto no ha dado demasiado resultado.

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Dos cesiones invernales

A pesar de eso, en el verano de 2022, el Valencia CF decidió no invertir en laterales derechos. Lo mismo sucedió en el de 2023, en el de 2024, en el de 2025 y ahora sí que toca en el de 2026, pero veremos cuál es el nivel. En invierno, eso sí, el Valencia CF sí que ha tratado de ir corrigiendo su mal hacer con incorporaciones del perfil de Max Aarons y de Renzo Saravia, dos jugadores que llegaron para tratar de convertirse más en parches que en soluciones habituales. De hecho solo el argentino ha tenido algo más de continuidad y todo provocado por lesiones de los dos titulares evidentemente.