Otro lateral derecho que se le escapa al Valencia CF: Lizancos, a un paso de Osasuna

El Valencia CF sigue tratando de encontrar laterales derechos en el mercado y no lo está teniendo fácil. De hecho, Meunier fue el primero de la lista en complicar un verano que parecía solucionado y que poco a poco, por mala gestión de la propia entidad, ha terminado abriendo un problema cada vez mayor. El belga dejó tirado al Valencia CF y Andrés García, operación que se podía haber cerrado hace semanas, acabó en el Getafe para dejar claro que no estaba siendo el mercado de fichajes de los laterales. Para colmo, las exigencias de otros clubes incluso de Segunda han evidenciado que en estos momentos el poder económico del Valencia CF es nulo. Ahí entra Chirino y también un Lizancos que, aunque en este mercado nunca ha estado entre las primeras opciones, sí aparecía de fondo y además deja claro que no hay estudio de mercado viendo lo que pasó hace un año.

Alejandro Lizancos en un encuentro con el Burgos / INSTAGRAM: lizancoos

Lizancos podía haber llegado en el verano de 2025 en una operación que habría costado al Valencia menos de medio millón de euros en total. Uno de los mejores laterales derechos de Primera Federación en el Lugo y por el que se peleaban muchos clubes de Segunda el Valencia CF lo tuvo en la mano. Sin embargo, entre que la oferta incluía pasar por el filial entrenando con el primer equipo, pero sin las salidas de Foulquier o Thierry y que nunca se fue fuerte con el dinero por delante, el Lugo acabó vendiéndolo al Burgos, que ya se frota las manos. Un año después de que el Valencia CF pensara en él para el filial, Osasuna lo va a cerrar para el primer equipo si nada se tuerce. Sobre todo porque Rosier está lesionado y no tiene buena pinta.

Lizancos en el encuentro frente al Racing de Santander / INSTAGRAM: lizancoos

Ramis ha sido pieza clave

El entrenador de Osasuna fue una de las piezas claves de la gran temporada que hizo el Burgos, que incluso estuvo cerca de meterse en promoción de ascenso. El ahora entrenador de Osasuna ve con buenos ojos reforzar ese carril derecho y uno de los primeros nombres que se puso sobre la mesa es el de Álex Lizancos. Jugador con potencial, que cumple 23 años en unos meses y que tiene un futuro espectacular en Primera. Con todo eso, en El Sadar están contentos con una posible llegada que cada vez está más cerca.

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Ahora, el Valencia CF sigue pensando en el inicio de temporada, que llegará en dos semanas y media y lo hace con Thierry en el Venezia, con Foulquier KO y con Rubo Iranzo también con problemas físicos.