La Vuelta no entra en los planes de Juan Ayuso

Juan Ayuso ponía fin el pasado domingo en París al Tour de Francia finalizando la prueba en el top-10 de la clasificación general. El ciclista de Xàbia lograba la séptima posición final y se sacaba la espinita de hace dos años cuando se tenía que retirar de la ronda gala. El líder del Lidl-Trek sigue dando pasos para consagrarse entre los grandes aunque ún estuvo lejos de luchar por el podio, su ambicioso objetivo. Se dejó ver en momentos importantes de la carrera como la ascensión a Alple D'Huez donde intentó la fuga aunque en las grandes jornadas perdió tiempo con los favoritos, en especial con su excompañero en el UAE Emirates, Tadej Pogacar, que dominó el Tour a placer para conquistar su quinta corona en París. De nuevo el Tour se le hizo 'largo' a un Ayuso que durante las dos primeras semanas mantuvo opciones de podio pero que perdió fuelle en el tramo final de la Grande Boucle.

Ayuso no contempla La Vuelta

Ahora tras el Tour, el pelotón internacional perfila el tramo final de la temporada en el que la Vuelta a España y el Mundial de Canadá serán las grandes citas. Mientras Pogacar ha tomado ya la decisión, a falta de comunicado oficial, de que sí correrá La Vuelta, por su parte, Juan Ayuso no contempla la ronda española en sus planes. El escaso periodo de recuperación entre el Tour que finalizaba el pasado domingo 26 de julio y la Vuelta que arranca menos de un mes después, el 22 de agosto motiva que sólo ciclistas de la fortaleza de Pogacar se 'atrevan' a hacer doblete.

Recta final con destino Canadá

Ayuso, tras el Tour de Francia se ha tomado unos días de recuperación para afrontar con garantías el tramo final del año. Su próximo destino, tras un agosto en el que irá retomando el ritmo de entrenamientos será Canadá ya en el mes de septiembre. Primero, aunque su equipo todavía no lo ha anunciado oficialmente, a priori el ciclista de Xàbia participará en clásicas de gran prestigio como las de Quebec (el 11 de septiembre) y Montreal (13 de septiembre). Dos pruebas que servirán además para preparar el Campeonato del Mundo de Ciclismo que también se celebra en tierras canadienses del 20 al 27 de septiembre. Aunque el seleccionador nacional, Alejandro Valverde no ha dado aún la lista de convocados para la cita mundialista, todo apunta a que Juan Ayuso liderará la selección española.

Por último, en el calendario de Juan Ayuso está otra prueba de gran prestigio internacional, el Giro de Lombardía que se celebrará el 10 de octubre.

La Volta al Algarve, su mayor éxito este año

En 2026, el mayor éxito deportivo de Juan Ayuso llegaba en su estreno de la temporada y su debut con el Lidl-Treck cuando se proclamaba ganador final de la Volta ao Algarve que se celebraba del 18 al 22 de febrero. El de Xàbia se llevaba la victoria en la quinta y última etapa, una contrarreloj, y fue segundo en las etapas segunda y tercera. Terminó además segundo en las clasificaciones de la montaña y de la regularidad.

En marzo, la suerte no le acompañó en la París-Niza (del 8 al 15 de marzo), prueba que llegó a liderar pero de la que se tuvo que retirar tras sufrir una caída. La mala racha continuó en abril cuando un proceso viral le obligó a bajarse de la bici en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco y además le impidió participar en la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

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En junio, participó en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, heredero del Critérium del Dauphiné donde acabó tercero de la clasificación general, por detrás de Isaac del Toro y Luke Tuckwell. Fue la última cita del ciclista de Xàbia antes del Tour.