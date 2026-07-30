La operación salida del Valencia CF, a fuego muy lento

El Valencia CF cerró a Dieng y De Haas en invierno y Sato a las pocas semanas de arrancar el verano. Con esas tres incorporaciones, más la continuidad de Guido Rodríguez en la entidad, el Valencia CF ha cerrado el cupo de momento de las incorporaciones con muchas cuentas pendientes, especialmente en el lateral derecho y en la parcela ofensiva. Con todo eso, el cuadro dirigido por Corberán también tiene que ir dando con la tecla en el apartado de las salidas y ahí hay muchos jugadores que están sobre la mesa. Incluso, como sucede con Diakhaby, la situación cambia dependiendo de la semana. ¿En qué punto se encuentra ese apartado en el Valencia?

Almeida es sin duda uno de los nombres más 'calientes' de la operación salida. La temporada pasada en verano, el futbolista ya tenía la alfombra roja puesta para poder abandonar la entidad, pero finalmente se quedó. E incluso llegó su renovación. Una ampliación de contrato que pocos entendieron viendo el rendimiento, a pesar de que llegó justo una semana en la que volvía a la titularidad. A pesar de eso, Almeida nunca se asentó en el once más allá de un tramo desde la jornada 11 a la 19, donde el equipo apenas conquistó una victoria. Curiosamente, el encuentro en el que se quedó fuera contra el Getafe, el Valencia CF cambió la tendencia y ya le fue muy complicado volver a la titularidad. Dejando en 11 el total de titularidades en la 25/26.

Ofertas por Almeida

En estos momentos, el Valencia CF todavía no tiene una oferta en firme que haya convencido a la entidad y que permita a Almeida salir este verano con tiempo también para ganarse un puesto en el once en el próximo equipo. La intención es que el portugués sea uno de esos jugadores que encuentre equipo y pueda dejar dinero en caja. La cifra sería próxima a los tres millones de euros, según adelantó Radio Marca, aunque por el momento no ha llegado.

Cabe recordar que en el centro del campo están Guido Rodríguez, Dieng, Pepelu, Javi Guerra y Ugrinic y que Sato, entre otros, puede jugar como enganche en un momento dado para ser también parte del '2-1' en el 4-2-3-1 sin contar con los extremos, lógicamente. Además, las palabras del jugador cuando llegó a hacer las pruebas médicas era más que clara cuando se le preguntó sobre si iba a continuar en el club: "No lo sé", aseguró.

La situación en ataque

El Valencia CF sigue preparando el terreno con los extremos con varios frentes abiertos. Uno de ellos es el de Ramazani, pero más allá de la espera por el belga, el club ha preguntado a muchos equipos, incluídos en España, por descartes que puedan aterrizar en Mestalla como cedidos. Con esas dos incorporaciones, la situación de Danjuma correría peligro en cuanto al reparto de minutos. El holandés no fue titular en ninguno de los últimos diez encuentros ligueros y eso es ya un mensaje claro de que no es importante en la entidad, más allá de que a principio de curso diera un buen nivel, que se perdió por el camino tras aquel fallo desde los once metros contra el Oviedo. A pesar de eso, el jugador en estos momentos no ve claro salir, por lo que no será fácil su marcha.

Al mismo tiempo, Raba es uno de los futbolistas que antes de que arrancara la pretemporada estaba con pie y medio fuera del equipo. Eso no quiere decir que haya dejado de estar más fuera que dentro, pero sí que mientras no se firmen extremos o jugadores de ataque, podría tener minutos en el arranque de competición en LaLiga.

Diakhaby y Foulquier, dudas a estas alturas de verano

La situación de Diakhaby es compleja. El futbolista, cuando está sano, es un jugador que encaja en el equipo y que puede aportar, pero su ficha es alta y es un problema a nivel económico. En la propia entidad en mayo, cuando se analizaba la posible continuidad de Guido Rodríguez, se asumía que traer de vuelta al argentino, sumado a la ficha de Gayà y la del central, era algo inviable. Y ahí el francés salía perdiendo y se tenía que buscar un destino. En estos momentos sin embargo todo está en 'standby' y podría incluso quedarse.

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Por su parte, Foulquier es una patata caliente. El año pasado firmó un '+2', no tiene prisa, quiere seguir y además el Valencia CF está dando un clase magistral de todo lo que no hay que hacer en el mercado del lateral derecho. O llegan dos y trae además una oferta, o seguirá.