OFICIAL | Segunda equipación Valencia 26/27: todos los detalles de la nueva camiseta

El Valencia CF ha lanzado su segunda equipación para la temporada 2026-27. La nueva equipación AWAY es de color azul con los detalles en naranja, donde destaca la esencia del Mediterráneo y traslada al terreno de juego la luz y el carácter de la costa valenciana. Con este lanzamiento, ya se conocen cómo son todas las camisetas del equipo de Carlos Corberán para este curso, con la blanca, con detalles granates, como oficial, esta segunda en azul y la tercera en rosa y rojo torino.

El mar acompañará al Valencia CF lejos de casa. Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la Terra de Valentia. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante Mediterranean Orange, un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar.

Este contraste se refleja en el escudo del Valencia CF y el logo de PUMA, así como con el resto de patrocionadores de las camisetas valencianistas. La equipación se completa con pantalones y medias en color azul mar, también rematados con los detalles y el logo de los patrocionadores, en naranja mediterráneo, conformando así un conjunto equilibrado que transmite identidad y orgullo por el territorio.

Detalles de la camiseta del Valencia CF. / Valencia CF

Ya a la venta

Al igual que en las equipaciones HOME y THIRD de esta temporada, el icónico murciélago que corona el escudo del Valencia CF vuelve a estar presente como back sign-off en la parte posterior del cuello, en esta ocasión acabado en el mismo tono naranja mediterráneo, reforzando el vínculo entre la tradición del club y el diseño de la nueva colección. El AWAY KIT está disponible en la tienda online del Valencia CF, en las tiendas oficiales del Valencia CF (Colón 50 y Camp de Mestalla), en todas las tiendas PUMA y en puma.com.

Con la nueva camiseta AWAY para la temporada 2026/27, PUMA y el Valencia CF vuelven a unir innovación y diseño para rendir homenaje al Mediterráneo, un elemento icónico de la identidad valencianista y fuente de inspiración para una equipación creada para competir al máximo nivel y representar con orgullo el espíritu del club dentro y fuera del terreno de juego.

Diseño y tecnología

Además de su diseño, la nueva equipación incorpora la evolución más avanzada de la innovación textil de PUMA. La camiseta está confeccionada con la nueva versión de la tecnología ULTRAWEAVE "Thermoadapt", un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza que caracteriza a esta tecnología.

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Gracias a esta evolución, la equipación se adapta con mayor precisión a los movimientos del futbolista, favorece una regulación térmica más eficiente y maximiza la comodidad tanto en competición como en los entrenamientos, respondiendo a las exigencias del fútbol de élite.