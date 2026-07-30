UPV saludable: cuidar el bienestar también forma parte de la vida universitaria

En la Universitat Politècnica de València, la salud se entiende desde una perspectiva integral que va más allá de la ausencia de enfermedad. El bienestar físico, emocional y social, los hábitos de vida saludables y la creación de entornos que favorezcan una mejor calidad de vida constituyen los pilares sobre los que trabaja el programa UPV saludable.

La universidad desarrolla diversas acciones para acompañar tanto al estudiantado como al personal en el cuidado de su salud, facilitando recursos, actividades y programas que permitan incorporar el bienestar y la salud a la vida cotidiana y afrontar con mayor equilibrio las exigencias académicas, laborales y personales.

Como miembro de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS) y de la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables (XVUPS), la UPV refuerza su compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria mediante acciones conjuntas orientadas a promover hábitos saludables, la salud emocional, la inclusión y la participación responsable. Estas iniciativas consolidan a la universidad como un entorno que educa, cuida y genera impacto positivo en la sociedad.

La vida universitaria es intensa. Hay periodos de mucha carga académica, presión laboral, cambios personales, responsabilidades familiares y ritmos que no siempre permiten parar. Por eso, resulta necesario ofrecer propuestas sencillas, accesibles y cercanas.

ONCOsport es el programa de referencia de UPV saludable y uno de los proyectos que mejor refleja esta forma de trabajar. / UPV

Los jardines del Campus de Vera, espacios para el bienestar

Uno de los escenarios clave de esta estrategia son los jardines del Campus de Vera. Estos espacios verdes y abiertos se han convertido en un entorno idóneo para desarrollar actividades que acercan la promoción de la salud al día a día de la comunidad universitaria, y que permiten llevar el bienestar más allá de las aulas, los laboratorios y los despachos.

La filosofía de muchas de las iniciativas impulsadas por UPV saludable, en colaboración con el Área de Deportes, es ofrecer propuestas abiertas, accesibles y de fácil participación, que permitan a cualquier persona disfrutar de momentos de bienestar sin necesidad de inscripción previa ni compromisos de larga duración.

Entre ellas destaca la práctica de taichí en los jardines del campus, una actividad que se realiza dos veces por semana antes del inicio de la jornada académica y laboral. Basada en movimientos suaves, técnicas de respiración y ejercicios de concentración, esta disciplina contribuye a mejorar el equilibrio físico y emocional. Para muchas personas supone una forma de empezar el día con más calma y conectar mejor con el propio cuerpo.

Asimismo, durante los meses de mayo y junio se organizan talleres de meditación al aire libre, concebidos como espacios de pausa y atención plena en contacto con la naturaleza. La propuesta permite crear momentos de pausa, atención y conexión con el entorno. No se trata de eliminar las dificultades del día a día, sino de aprender a relacionarse con ellas desde una mayor serenidad.

ONCOsport, un programa referente

ONCOsport es el programa de referencia de UPV saludable y uno de los proyectos que mejor refleja esta forma de trabajar. Está dirigido a personas en proceso oncológico y parte de una idea respaldada por la evidencia científica: la actividad física adaptada puede contribuir al tratamiento, favorecer la recuperación y mejorar la calidad de vida.

El objetivo no es solo mejorar la condición física. El programa busca también reforzar la confianza, la autonomía y la funcionalidad en el día a día. Cada participante llega con una situación distinta, necesidades propias y diferentes niveles de capacidad física. Por eso, la personalización forma parte esencial del proyecto.

Además de las sesiones de ejercicio adaptado, ONCOsport incorpora recursos relacionados con la nutrición y con el uso de prendas adaptadas para determinadas necesidades derivadas del proceso oncológico. Todo ello contribuye a mejorar la comodidad, la seguridad y el bienestar de las personas participantes.

El programa busca también reforzar la confianza, la autonomía y la funcionalidad en el día a día. / UPV

La experiencia acumulada ha mostrado que una intervención bien diseñada, sostenida en el tiempo y ajustada a las necesidades reales puede convertirse en mucho más que una actividad física. También puede generar apoyo mutuo, sentimiento de pertenencia y espacios de encuentro entre personas que comparten circunstancias similares.

Nuevas líneas de actuación

El aprendizaje generado a través de ONCOsport está permitiendo abrir nuevas vías de actuación. Una de ellas es el diseño de un programa de actividad física adaptada para personas con dolor persistente.

El dolor crónico puede afectar al descanso, a la salud mental, al desempeño laboral y a la capacidad para realizar actividades cotidianas. También puede generar miedo al movimiento o inseguridad al participar en propuestas convencionales.

La nueva iniciativa pretende ofrecer un abordaje basado en ejercicio seguro, progresivo y adaptado, con el objetivo de mejorar la fuerza, la funcionalidad y el bienestar físico y emocional.

Otra línea de trabajo consiste en explorar colaboraciones con entidades externas que permitan trasladar a la sociedad el conocimiento adquirido con ONCOsport. El programa se ha desarrollado en un entorno laboral universitario, lo que le confiere un carácter singular y abre la posibilidad de compartir su metodología con asociaciones, entidades y profesionales que trabajan con personas en proceso oncológico.

Una universidad que también cuida

El objetivo es dar continuidad a lo que funciona, ampliar su alcance, establecer alianzas y buscar nuevas fórmulas de colaboración. Y precisamente por ello, UPV saludable quiere seguir avanzando desde esa doble mirada: cuidar a la comunidad universitaria y compartir con la sociedad el conocimiento generado a través de sus programas.

Porque el bienestar también se aprende, se practica y se construye colectivamente. Y la universidad puede ser un buen lugar para hacerlo posible.