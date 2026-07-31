El salto de los granotas al Real Madrid: de Antonio Calpe a Carlos Espí

El camino directo entre el Levante UD y el Real Madrid apenas ha sido transitado a lo largo de casi cien años de historia. La hemeroteca levantinista permite identificar hasta media docena de futbolistas que llegaron a la capital procedentes de la entidad granota: José Maria Cabo, Gaspar Rubio, Pascual Botella, Antonio Calpe, Keylor Navas y Carlos Espí. Seis jugadores en épocas distintas y en realidades diferentes.

José María Cabo fue el primer granota que alcanzó la capital. Fue en 1928. El jugador, nacido en Alfara del Patriarca, solo estuvo un año en el Levante, en la campaña 27-28. Ese verano fue fichado por el Real Madrid donde permaneció dos temporadas, antes de incorporarse al Atlético de Madrid y pasar por otros equipos como Español o Murcia.

Ficha de Cabo en el Real Madrid / RM

Cabo coincidió en el tiempo con Gaspar Rubio. El futbolista natural de Serra dio sus primeros pasos como futbolista en equipos catalanes, como Sant Sadurny de Anoia, Reus Deportiu, Gracia, para finalemente en el Levante y de ahí al Real Madrid en 1928. En la capital, el delantero apodado el Rey Gaspar y el Rey del Astrágalo disputó 75 encuentros en los que anotó 72 goles. Años después regresó al club granota siento uno de los integrantes del equipo que conquistó la Copa de la República. Fue cuantro veces internacional, destacando en el partido ante Inglatera de mayo de 1929 donde marcó dos de los cuatro goles del triunfo español (4-3).

Gaspar Rubio, en su etapa como jugador del Levante UD / Área de Patrimonio Histórico del Levante UD

Pascual ‘El Pato’ Botella fue un futbolista con una dilatada trayectoria en el balopié nacional. Atacante eléctrico de aquel Levante-Gimnástico de finales de la década de los treinta, llegó al Real Madrid en el verano de 1941. El delantero valenciano permaneció cuatro temporadas en Chamartín, donde disputó 77 encuentros. Tras su periplo blanco regresó a Vallejo al ya Levante UD. No fue presentado hasta 1948 tras una renovación en la que percibiría hasta 40.000 pesetas.

Antonio Calpe: campeón de europa con el Madrid yeyé

Hasta el fichaje de Espí, el ilustre granota vestido de blanco fue Antonio Calpe. El lateral había llegado al Levante en el verano de 1962 procedente del Alcoyano y formó parte de la plantilla que consiguió el histórico ascenso a Primera División en 1963. Durante las dos temporadas siguientes fue un titular habitual en la máxima categoría y llegó a ser internacional con la selección española B. Calpe era un defensa avanzado a su tiempo, con capacidad para relacionarse con el balón y aparecer en campo contrario.

Su salida fue “rocambolesca”. En el verano de 1965, Calpe viajó a Madrid acompañado por Javier Monleón, representante del Levante, convencido de que el destino de la operación era el Sevilla. Sin embargo, una vez en la capital descubrió que el verdadero interesado era el Real Madrid, cuyo gerente, Antonio Calderón, esperaba para cerrar su incorporación. Tras las dudas iniciales sobre la actuación del intermediario, los clubes terminaron alcanzando un acuerdo.

Antonio Calpe, en una entrevista a este diario en 2017 / L-EMV

El traspaso superó el 1,6 millones de pesetas. La operación incluía la cesión del madrista Rafael Echarri al club valenciano. Y al igual que el caso de Espí, la venta de Calpe ayudó a aliviar los problemas económicos derivados del descenso a Segunda División. En El Real Madrid, Calpe disputó 121 partidos en seis temporadas, compartiendo zaga con los Zoco, De Felipe, Sanchís, Pirri o Velázquez. Marcó dos goles y conquistó tres ligas, una copa y una Copa de Europa, en la final de Heysel ante el Partizán de Belgrado (2-1) en el conocido como Madrid de los yeyé. Años después regresaría al Levante para cerrar su carrera en el club con el que mantuvo una estrecha identificación personal y familiar.

Keylor Navas: de revelación granota a campeón de Europa

Hubo que esperar casi medio siglo para que el Real Madrid volviera a incorporar a un jugador directamente desde el Levante. Fue Keylor Navas, cuyo ascenso deportivo estuvo estrechamente ligado al club de Orriols.

El guardameta costarricense llegó inicialmente cedido por el Albacete y fue contratado definitivamente por el Levante al término de la temporada 2011-2012. En sus primeros años alternó la suplencia en Liga con un papel protagonista en la histórica participación levantinista en la Liga Europa. En los doce encuentros europeos que disputó el equipo, Keylor encajó siete goles y contribuyó a que el Levante alcanzara los octavos de final.

Keylor Navas, con el Real Madrid / EFE

Su consagración llegó en la temporada 2013-2014. Convertido en titular indiscutible, sostuvo al equipo con actuaciones decisivas y mantuvo la portería a cero en dieciséis encuentros de Liga. Terminó el campeonato con 163 paradas y una efectividad del 80,1 %, registros que lo situaron entre los guardametas más destacados de la competición. Después del curso liguero, su rendimiento en el Mundial de Brasil con Costa Rica terminó de situarlo en el escaparate internacional.

El Real Madrid hizo efectiva en agosto de 2014 la cláusula de rescisión de diez millones de euros que figuraba en su contrato. Keylor se despidió oficialmente del Levante después de tres campañas y, meses más tarde, recibió el premio al mejor portero de la Liga 2013-2014, un reconocimiento que dedicó a sus antiguos compañeros granotas. En Madrid alcanzó la cima del fútbol europeo. Permaneció seis temporadas en el club blanco y fue el portero de las tres Ligas de Campeones consecutivas conquistadas entre 2016 y 2018.

Carlos Espí: el salto de la cantera granota

El circulo, de momento, lo cierra Carlos Espí, con traspaso de unos 25 millones de euros, cantidad que, al igual que ocurriera con Calpe hace 60 años, aliviará las maltrechas arcas granotas. El delantero, de 21 años, llegó al club en el verano de 2022 como juvenil de segundo año para reforzar el Juvenil A de División de Honor. Debutó con el primer equipo el 18 de febrero de 2024 ante el Racing de Ferrol, en A Malata, y posteriormente participó en el ascenso del Levante a Primera División, con seis goles en 36 partidos de Segunda.

Ya en la máxima categoría confirmó su progresión. En su primera temporada en Primera disputó 25 encuentros de Liga, marcó once goles y terminó como máximo goleador granota. También fue elegido mejor jugador del mes de marzo y recibió el premio al mejor futbolista sub-23 de la competición. Su balance total con el primer equipo fue de 66 partidos y veinte goles, además de sus convocatorias con las selecciones españolas sub-19 y sub-20.