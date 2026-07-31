Carlos Espí ya viste de blanco: "voy a dar el máximo"

Carlos Espí ya vive de blanco. El delantero de Tavernes completó este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid, tras cerrarse a última hora del jueves su traspaso procedente del Levante UD a cambio de unos 25 millones de euros.

El jugador se estrenó en Valdebebas a las ordenes de Mourinho y ya forma parte de la convocatoria para el amistoso de pretemporada de este sábado (18:00 horas) contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria).

A la conclusión del entrenamiento, Espí reconocía que su traspaso al Real Madrid "Ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo”.

Sobre su primer día en la oficina blanca, el punta valenciano explicaba que "está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien. Muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles”. Para Espí, “es único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid y con toda la gente del cuerpo técnico. Están mucho con nosotros, es increíble”.

El ya exdelantero granota anuncia que en cada oportunidad que tenga se salir al césped "voy a dar el máximo. Soy un jugador referencia que me gusta estar dentro del área para, en cualquier ocasión, estar preparado. Y lo más importante, voy dar el máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster”.

Una gran segunda vuelta para recalar en el Bernabéu

Espí llega al Bernabéu con el aval de su gran segunda vuelta con el Levante UD en la que anotó diez goles, siendo uno de los artífices de la salvación del conjunto de Luís Castro. De hecho, el valenciano se convirtió en una de las revelaciones del campeonato y fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador Sub-23 de LALIGA EA SPORTS. En su primera campaña en la élite disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del conjunto granota.

El futbolista de Tavernes recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022, siendo juvenil de segundo año, para reforzar al Juvenil A de División de Honor. Desde su llegada se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero. Su trabajo, talento y constancia tuvieron recompensa el 18 de febrero de 2024, cuando debutó con el primer equipo en el encuentro disputado ante el Racing Club de Ferrol en el Estadio de A Malata. Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante UD a la máxima categoría, participando en 36 encuentros de LALIGA HYPERMOTION y anotando seis goles.

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Carlos Espí concluye esta etapa como levantinista con un balance de 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados. Además, durante su trayectoria en el Levante UD, también cumplió el sueño de vestir la camiseta de la Selección española en las categorías Sub-19 y Sub-20.