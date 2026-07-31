Marea Valencianista lleva a Fiscalía que Mestalla "no tiene actualizada la licencia de actividad"

El exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha llevado ante la fiscalía provincial de Valencia "la presunta situación irregular" en la que está el estadio de Mestalla. El también accionista del club apunta que el coliseo de la avenida de Suecia "parece que no tiene actualizada la licencia de actividad que exige la LALIGA para celebrar eventos deportivos profesionales".

Zorío aporta como documentación en su denuncia la carta que envió remitió en su momento Javier Gómez, Director General de LaLiga, al Ayuntamiento de València "denunciando la situación irregular" en la que "reconocen que no tienen documentación alguna que acredite la seguridad del recinto", y la contestación del Ayuntamiento, en la que "no acreditan la actualización de la licencia del estadio, remitiéndose a una licencia concedida en 1928".

Las cartas de la Liga

Tal como ya publicó este diario, el 9 de febrero de 2023, LALIGA se dirigió por carta al Ayuntamiento de Valencia para indicarle que, con la documentación recibida tanto del club como del consistorio, "el estadio de Mestalla no era apto para celebrar partidos de fútbol del Valencia CF", recuerda Zorío en su escrito. La misiva apuntaba que, sobre la documentación aportada por el Valencia Club de Fútbol SAD para la instalación deportiva Estadio de Mestalla Valencia CF, "nos dirigimos a Vd., como órgano competente para el otorgamiento del título habilitante para el ejercicio de la actividad, conforme a la normativa aplicable, a fin de interesarnos sobre el estado de la citada instalación y asegurar que la misma reúne los requisitos legalmente establecidos para la actividad de celebración de partidos de fútbol profesional como espectáculo público". Así, certificaba que "una vez realizada por nuestra parte el estudio de la documentación aportada por el Club/SAD, no podemos considerar acreditado el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que les rogamos nos confirmen si el recinto en cuestión las cumple, a efectos de poder tomar las decisiones pertinentes”. En abril de ese mismo 2023, la Liga vuelve a dirigirse al Ayuntamiento de Valencia. "Seguimos sin poder confirmar que la mencionada instalación cuenta con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento para la celebración de espectáculos deportivos o se encuentran en situaciones jurídicas equivalentes"

El informe del Ayuntamiento

Ante esta situación, recrimina Zorío, "la delegación de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, en agosto de 2023, “arma” un informe en el que dice que la licencia de actividad dada hace 100 años, en 1928, es válida hoy en día, sin tener en cuenta el estado de los elementos constructivos del estadio, las sucesivas reformas y su impacto en la seguridad y movilidad de los espectadores".

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Por este motivo, Miguel Zorío ha puesto el caso en manos de la fiscalía provincial de Valencia en el que solitica medidas cautelares, que pasaría por la "suspensión de actividades deportivas y extradeportivas en el estadio de Mestalla, hasta que se regularicen las licencias, y se inspeccione la seguridad del mismo". Además pide "investigar por prevaricación administrativa y todos los delitos concernientes a permitir celebrar eventos sin licencia (con el consiguiente riesgo para los casi 50.000 valencianistas que presencian los partidos) a los responsables del Valencia CF, del Ayuntamiento de Valencia y de LALIGA/LFP", y "obligar a realizar las obras e inspecciones oportunas, que permitan cumplir con la legislación vigente".